El discurso viral de Álvaro Benito que hace reflexionar a los culés sobre la situación de su equipo

Álvaro Benito habló en Movistar Plus sobre la derrota del FC Barcelona. Su opinión ni mucho menos ha pasado desapercibida para muchos aficionados, incluidos numerosos culés que en Twitter le están dando la razón. “Entiendo esta competición como un intercambio de golpes. Hay momentos donde tienes que resistir. El camino del Barça es este con jugadores muy buenos y otros que tienen que crecer. Ha merecido más en la primera parte, pero no lo ha hecho y cuando recibe el primer golpe todavía se tambalea... Hay un margen de crecimiento muy grande. Me imagino unos cuartos de final contra el City, donde te va a meter unos cuantos golpes al mentón y te tienes que agarrar independientemente de las circunstancias. Competir también es que en momentos de debilidad no te caigas de las eliminatorias”, afirmó el periodista.

La primera parte fue más competida y, por ocasiones generadas, el Barça mereció más, pero desaprovechó las que tuvo tanto en las botas de Pedri como en las de Lewandowski. El polaco fue el jugador que más cerca estuvo de marcar gol para el conjunto de Xavi, aunque finalmente no pudo concretar ese tanto tan importante en el que fuese su estadio. Una de las sensaciones del partido justamente tiene que ver con este asunto. ¿Qué pasa si Lewandowski no tiene su día? De momento, la respuesta es fácil de responder en función de lo visto en el día de ayer. Ahora, hay que comprobar si esto se debe a un momento puntual o si, por el contrario, es algo constante a lo largo de la temporada. En efecto, el conjunto alemán se hizo con el esférico y generó peligro constante en el campo rival. En los minutos finales, el FC Barcelona ya estaba sentenciado y sin opciones reales de dar la sorpresa. El inicio de semana había sido ilusionante para los aficionados del club. Las victorias ante Sevilla (0-3), Viktoria (5-1) y Cádiz (0-4) daban crédito al equipo dirigido por Xavi para pensar en una hipotética gesta en Múnich. Lo que era un sueño, finalmente fue una pesadilla. La excepción con otras ediciones es que en esta el Barça sí tuvo sus opciones hasta que llega el segundo gol y ya se rompe el partido. El calendario del Barcelona es complejo. En octubre se enfrentará a Mallorca, Celta, Inter, Real Madrid, Villarreal, Athletic, Bayern y Valencia.