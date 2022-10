Xavi, ante el decisivo partido contra el Inter: “Tenemos el diagnóstico de lo que nos está pasando″

Es octubre y el Barcelona ya tiene una “final”, contra el Inter, para seguir con vida en la Champions y no volver a quedar fuera en la fase de grupos. Así lo ve Xavi:

Inter defensivo, ¿cuál es el plan?

“Esperamos encontrarnos un Inter parecido al de Milán. Defienden en bloque bajo o bloque medio, ya veremos. Tenemos alternativas y tenemos que parecernos a la última media hora de Milán. No hay alternativa, es una final, esperemos que sea una noche mágica”.

Idea del sistema que va a utilizar

“Daría demasiadas pistas. Vamos a ir al ataque y vamos a ser valientes. Lo que nos preocupa es atacar mejor. Si doblamos algo es en ataque, no en defensa. Así me han educado. En el partido anterior no entendimos el rol de Raphinha o de Marcos [Alonso]. Tenemos que llegar más al área, tirar desde fuera...”

Importancia del partido

“Es uin día muy importante. Perdimos dos partidos a domicilio, jugamos en casa y tenemos que recomponernos. Sabemos la presión que tenemos, pero somos el Barça”.

🗣 Xavi: "Estamos en una situación incómoda pero la afrontamos de la mejor manera posible" #BarçaInter pic.twitter.com/xSvtBcuKcX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 11, 2022

Se juegan la vida, ¿cuál es el mensaje?

“Ser positivo. Yo lo veo todo como una oportunidad. Estamos en una situación incómoda, pero la vamos a afrontar de la mejor manera posible. Intento darle todo el cariño a los jugadores para que muestren su telento. Mañana es una final, es como unos dieciseisavos”.

Importancia del público.

“Fundamental. La afición lo ha entendido y las entradas están agotadas. El Camp Nou debe ser una caldera”.

¿Optimista?

“Yo siempre. Me quedo con la segunda parte de Milán y la primera del Celta. Mañana no hay que bajar la guardia en ningún momento. Hay ganas de demostrarlo”.

Koundé no está para mañana. Para el domingo en el Clásico puede llegar XAVI

Koundé.

“Mañana no contamos con él. Para el domingo vamos a ver, puede llegar, dependerá de sus sensaciones. Son partidos que si no está al cien por cien no debes jugar”.

Dudas en los últimos partidos.

“Sabemos el diagnóstico de lo que nos pasó. Bajamos la intensidad en la presión y el Celta tiene calidad para quitarte el protagonismo. No podemos bajar la intensidad para intentar atacar los 90 minutos”.

¿Firma el 1-0?

“No, me gustaría un 2-0. Si puedo elegir...”

Demasiada ansiedad.

“Va a contar el aspecto psicológico. Debemos estar tranquilos, tenemos 90 minutos para intentar ganar. Ellos se van a encerrar y hay que tener paciencia”.

¿Qué le ha dicho a los jugadores?

“Es una final. Hay que salir a por todas. Ser positivos. Que no sientan la presión, que es para mí. Es para disfrutar el ambiente, las sensaciones... Y si se gana”.

Estilo ¿innegociable?

“Jugar bien es dominar, tener al rival sometido en campo contrario, tener más el balón porque creo que es la mejor manera de ganar. Es mi idea, pero entiendo que hay otras. Por eso el día del Celta no acabé satisfecho con la segunda parte”.

Si pierden...

“Sería una gran decepción. Pero vamos a pensar en positivo. Se nos ha complicado, estamos en una situación incómoda porque fallamos en Múnich, la polémica y que no supimos ganar en Milán...”

Sólo un triunfo como local en Europa

“No es muy esperanzador, pero mañana tenemos que cambiar esa dinámica. Para mí es una oportunidad, me gustaría ser jugador más que entrenador para afrontarla”.

Estábamos indignados, pero se acabó hablar de árbitros. Una realidad es que no estamos como hace semanas XAVI

¿Se ha hablado mucho de árbitros?

“Ya está. Tuvimos una indignación lógica, pero ya está. Tenemos que jugar al fútbol y mejorar, que una realidad es que ya no estamos como hace unas semanas”.

Sistema Inter

“Nos va a variar poco porque tenemos la idea de lo que queremos. Debemos tener nuestra personalidad y mirar como juegan ellos para atacar mejor, pero la idea la tenemos claro”.

Lewandowski

“Es el día de todo el equipo. De estar bien en defensa, en ataque... Él tiene que ser importante. Él y todos los jugadores. Mejorar en el juego para que él se sienta más a gusto”.

¿Qué le ha faltado?

“En Múnich fue efectividad, en Milán fue más difícil por su defensa de cinco y estuvimos muy lejos de él. Si estamos más cerca de Robert nos dará más ventajas”.

Pitos a Jordi Alba y Ferran Torres

“El público es soberano. Intentamos que nos ayuden. No pienso en los pitos, pienso en que van a revertir la situación. Que el público vea que el equipo se deja el alma”.

Mensaje del presidente.

“No me habían avisado de que venía, ahora le veré. Es importante estar unidos”.

De Jong

“Está bien. Sale de una lesión, ahora veremos si está para entrar de inicio o en la segunda parte”.