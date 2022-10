El sorprendente anuncio de Ibai Llanos sobre el futuro de Piqué antes del partido contra el Real Madrid

Pocas veces se habrá sentido Gerard Piqué como estos días. Siempre ha sido un referente para el Barcelona, una de las voces más autorizadas en el vestuario y también de los más libres, para lo bueno y para lo malo, pero ser señalado como uno de los principales males del Barcelona y justo antes del Clásico Real Madrid-Barcelona del Bernabéu es algo que no lo veía venir.

Su error contra el Inter fue clamoroso porque además de dejar la pelota en el primer gol de los italianos abre los brazos haciendo el gesto de que está todo controlado detrás de él, que no pasa nada, que no se preocupen. Antes se había quedado descolgado de la línea de fuera de juego. Cuando pasó la pelota y Piqué se dio media vuelta le dio tiempo a ver cómo el rival controlaba, empata el partido y oscurecía el futuro azulgrana.

Por eso, Xavi Hernández, para el partido del domingo contra el Real Madrid, tiene tantas ganas de que juegue Koundé. “Está bien, está al 100%. Está contento y en buena forma física. Ha entrenado mucho y está disponible”, ha asegurado el entrenador azulgrana antes del encuentro. Lo que no está claro es si va a jugar de lateral o de central.

Koundé es muy necesario para Xavi porque no se fía de Piqué, como tampoco de Jordi Alba, mientras que Busquets cada vez ofrece menos garantías: “Intento escuchar y leer poco. Se dudará de todo. Del entrenador, de los capitanes, de los fichajes. No sé por dónde van los tiros. No sé si es justo o injusto, pero no podemos pensar eso. Este club tiene una exigencia máxima. Hay que centrarnos en el trabajo”, decía el entrenador cuando le han preguntado por los más veteranos.

Jordi Alba no quiso irse este verano, Busquets es titular por ahora y Piqué aseguró a Laporta que iba a luchar por ser el central titular del equipo, además de que iba a dejar atrás todo el ruido que trae consigo. Pero su ambición ya no está acorde con sus prestaciones y le cuesta. Por eso su futuro está en duda. Él no habla, pero sí lo ha hecho su amigo y socio Ibai Llanos en un streamer.

“No tengo ningún tipo de duda de que Piqué se irá. Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona”, decía uno de los streamers más seguidos en las redes. “También es la primera vez que él ve que no es útil para el Barça. El año pasado sí era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es”, detallaba acerca de la nueva situación a la que se enfrenta su amigo y por la que nunca había pasado hasta este curso. “Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barça solo por respeto al club”, continuaba Llanos, bastante convencido del futuro que le espera al defensa.

Gerard ha reconocido alguna vez que si no juega en el Barcelona no va a seguir jugando al fútbol. Tiene muchas actividades lejos del fútbol y se va a dedicar a ellas.