La encerrona del Barcelona a Piqué para que se marche del club

Gerard Piqué puede estar viviendo su etapa final en el FC Barcelona. El error que tuvo en ese primer gol del Inter fue evidente al romper el fuera de juego. Mateu Alemany ya aclaró en la asamblea que quería eliminar una serie de contratos al tener una enorme incidencia en la masa salarial. Pese a que no dio nombres, pero en el vestuario se sabe que Piqué es uno de ellos. El central ya consiguió durante la anterior temporada que no se le bajase el sueldo gracias a una norma de LaLiga por la que no se pueden realizar nuevas rebajas ni aplazamientos. “Lo aceptamos deportivamente”, dijo Laporta en la Asamblea sabedor que la legalidad ampara a los jugadores. Pero hay otros métodos para convencerle para que salga del club.

El propio Xavi ya le comentó durante la anterior campaña que no iba a ser titular fijo y que tendría que ganarse el puesto. Las incorporaciones de Koundé y Christensen también fueron una indirecta para que el ex internacional español se diera cuenta de que lo iba a tener cuanto menos complejo. Además, también está apuntado en la agenda del nombre de Íñigo Martínez. La situación extradeportiva del futbolista tampoco ayuda a que pueda dar su mejor nivel. Algunos medios catalanes han desvelado un nuevo enfrentamiento entre el entrenador y el futbolista tras la derrota ante el Bayern Múnich.

Recordamos que Piqué cobra 28,4 millones de euros brutos al año, más otros 2,4 en concepto de derechos de imagen. Aunque firmó una cláusula que si no juega el 35% de los minutos en una campaña su contrato queda anulado. Una de las vías de escape para Gerard sería mudarse a Miami donde manda David Beckham.

Los directivos culés tienen la idea de que en la campaña 2024-2025, el Barça tuviera unos ingresos que estuviesen por encima de sus gastos. El club tenía un patrimonio neto negativo en 451 millones, que a 30 de junio de 2022 se redujo un poco y era de 353 millones negativos. La ley no da ningún plazo a la entidad para reconducir este agujero patrimonial, Romeu espera equilibrar las cuentas lo antes posible. Pero la duda está puesta en la posible vuelta de Messi...: “Si la dirección deportiva lo considera oportuno, nos pondremos a trabajar para ello. Sabemos hacer milagros. Leo Messi es un activo del club y siempre tendrá las puertas abiertas”.