El dardo envenenado de Riqui Puig a Xavi y al Barça

Riqui Puig se ha convertido en una pieza clave para el esquema de Greg Vanney en Los Ángeles Galaxy, algo que no ocurrió en el Barça de Xavi.

La eterna promesa blaugrana llegó al Barça en 2014 y el pasado mes de mayo, Xavi ya le comunicó que no entraba en sus planes de cara a la presente temporada y se quedó sin ir a la gira americana. La actitud del jugador a sido una de las claves de su marcha. A partir de ahí ya nadie calló. Se hablaba de falta de actitud, de ser un niño malcriado, un fiestero y hasta un mal compañero. Quienes lo veían como un gran ganador empezaron a tildarlo de niño pijo, niño de papá o simplemente niñato. Todo parecía molestar del joven futbolista, desde su pelo a sus marcas.

El futbolista, de 23 años, no logró asentarse en el primer equipo barcelonista. A su irregularidad y poca incidencia en los momentos en los que tuvo oportunidades de brillar, se le sumó un rótulo complicado: el de compañero de excursiones nocturnas de Gerard Piqué y culpable de su separación de Shakira.

Quedar pegado a tamaño conflicto (mediático además) no favoreció a Puig, máxime en una era, la de Xavi, en la que el técnico pide compromiso pleno y extremar los cuidados personales. Ante este escenario, Puig hizo las maletas y fichó por Los Ángeles Galaxy. Y las cosas no le pueden ir mejor. Sus goles lo han convertido en una pieza clave del equipo y se ha metido en los playoffs de la MLS en su primer año en los Galaxy.

“No tenía confianza”

El jugador disfruta de su buena racha y ha querido mandar un recadito al FC Barcelona. “Un jugador con confianza siempre puede dar el 100%. En Barcelona no tenía total confianza”, afirmó ante los medios.

Puig se ha sentido a gusto en el Galaxy, donde ha encajado muy bien en la dinámica de juego de Greg Vanney. Bajo las órdenes del estadounidense, el centrocampista ha contado con una regularidad que difícilmente habría tenido de haber continuado en la plantilla culé: “Aquí he tenido la suerte de encontrarme con Greg Vanney, que ha confiado en mí, me ha puesto en los partidos y me ha dado continuidad”.

En la opinión de Riqui Puig, frecuencia con la que un futbolista ve minutos de juego puede ser uno de los factores más complicados a lo largo de la carrera. Sin embargo, sostiene que en el caso del cuadro californiano, donde ha podido explotar más sus habilidades y ser clave para el equipo en pro del cumplimiento de los objetivos de temporada: “A veces esto es lo más difícil. He podido demostrar cómo juego y la idea que tengo”.