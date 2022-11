La polémica despedida de Gabriel Rufián a Gerard Piqué

Pocos futbolistas, pocos deportistas han provocado tantas controversias, tantos odios y amores entregados que el barcelonista Gerard Piqué. Al igual qeu su adiós. A él le gustaba el ruido, jugaba con él y se creía, muchas veces, para bien y para mal, por encima de todo eso. Su adiós está siendo un poco mezcla de lo que ha sido su carrera: sorprendente, ególatra, profesional y con un horizonte al que llegar. También ha provocado muchas reacciones, casi todas emocionantes porque se va un central de época, un futbolista muy grande que ganó todo con el Barcelona y con la selección.

Piqué ha jugado 615 partidos con el Barcelona, marcando 52 goles. Además del triplete de Copas de Europa, ayudó al Barcelona a ganar ocho ligas españolas y siete Copas del Rey, entre otros títulos. Además fue campeón de Europa y del mundo con la selección, en una época irrepetible, antes de retirarse del fútbol internacional en 2018.

Después de ser un titular fijo durante la mayor parte de su carrera, Piqué perdió su puesto de titular esta temporada después de que el Barcelona trajera nuevos jugadores en su posición de defensa central y después de que Xavi, su ex compañero decidiera que Piqué ya no tenía nivel para ser el central de titular. Verse en el banquillo ha forzado su adiós. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha sido uno de los que le ha despedido sin dejar de decir lo que piensa de él: “Jamás compartí sus colores y no siempre compartí lo que dijo pero hoy es justo decir que se va uno de los mejores centrales que yo he visto en mi vida. Sobrado dentro y fuera del campo. En lo bueno y en lo malo”, ha escrito en las redes sociales.

En lo bueno y en lo malo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 3, 2022

Gabriel Rufián nunca ha escondido que es del Espanyol y en su mensaje al futbolista el alaba por lo que hizo en el campo, pero no deja de recordar todo el protagonismo que tuvo Piqué lejos del césped y también lejos del fútbol. Piqué se ha mojado muchas veces políticamente, tanto en los días más duros del proces, como en los últimos tiempos, alabando a Ayuso por encima de Colau.

Considerado uno de los mejores en su posición en la cúspide de su carrera como parte de los grandes equipos del Barcelona liderados por Lionel Messi, Piqué se distinguió de otros jugadores por su interés en negocios que inició mientras seguía jugando en el campo.

Ha conseguido reformar la competición de la Copa Davis de tenis, al tiempo que se ha metido en polémicos negocios con la federación española relacionados con la celebración de la competición de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Incluso ha dicho que posiblemente consideraría la posibilidad de convertirse en el futuro presidente del Barcelona en algún momento.

Piqué pasó por la cantera del Barcelona, donde jugó junto a Messi en su adolescencia, antes de marcharse al Manchester United. Regresó al Barcelona en 2008 de la mano del entrenador Pep Guardiola e inmediatamente se convirtió en un hábil defensor gracias a su inteligencia, capacidad de pase y liderazgo. Ahora tiene que aplicar eso en la vida.