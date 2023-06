Filtran los vergonzosos audios de Robinho en los que incita a pegar a la joven de la que abusaron en grupo: "Esa loca borracha..."

El Tribunal de Casación de Roma ratificaba el pasado mes de enero la sentencia de nueve años de cárcel por un delito de violencia sexual en grupo para Robinho y para su amigo Ricardo Falco por unos hechos sucedidos en 2013. La decisión del Tribunal de Casación responde al recurso presentado por los abogados del futbolista, que ya había sido condenado por el Tribunal de Milán, sentencia que ahora queda ratificada. El jugador, además, tendría que indemnizar a la víctima con una cantidad de 60.000 euros.

A diferencia de Dani Alves,Robinho ha conseguido evitar pasar por la cárcel refugiándose en Brasil, país en el que no existe convenio de extradición. Y precisamente en Brasil han filtrado los audios usados por la Fiscalía italiana para probar los hechos. En ellos reconocen haber tenido sexo en grupo con la mujer y hablaban estrategias para defenderse.

Unos audios que los delatan

«Aunque me llamen para algo, no hay problema. Voy allí y digo: primero, la historia fue hace un año. Segundo, ni toqué a esa chica», aseguraba Robinho en uno de los audios filtrados por UOL. En otro, el brasileño mostraba su preocupación por si el caso llegaba a la prensa: «Yo estoy con miedo de... si no sale en la prensa está genial. Imagina: 'Los amigos de Robinho violan a una chica en Italia'. ¡Qué frase!».

Si bien en ninguno de estos audios Robinho no reconoce los hechos, si dejan claro que existió sexo en grupo. «Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui», afirmó. «Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó...», añadió.

Uno de sus amigos, por su parte, no podía dar crédito al ver cómo la chica recordaba lo sucedido pese a la cantidad de alcohol que ingirió. «Robinho acostándose con ella, ella chupando a Alex, es verdad tío. ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?», se preguntaba en uno de los audios.

“Ella no me conoce, no estaba conmigo. Eso es imposible”, remarcó el ex futbolista del Real Madrid. Cuando del otro lado escuchó que Jairo no estaba bromeando, surgió la respuesta: “Yo tampoco. Por eso me río, no me importa. La chica, la chica estaba extremadamente borracha, ni siquiera sabe quién soy”. Algunas de estas conversaciones fueron la base de la acusación del Ministerio Público de Italia: “¿Qué tengo que ver yo con eso?”.

En los audios ambos admiten lo sucedido en la discoteca. En este sentido, Robinho contó lo que observó esa noche: “Vi a Rudney follándola, y a los otros chicos follándola. Así que los tipos que se la cogieron van a ser jodidos. Los tíos que se la follaron se van a la mierda”. Cabe recordar que la resolución judicial apunta que se “abusaron de las condiciones de inferioridad psíquica y física de la persona agredida, que había tomado sustancias alcohólicas, con el agravante de haberle dado de beber hasta que quedó inconsciente y fue incapaz de oponerse”.

El 22 de enero de 2013 Robinho se encontraba en una discoteca con varios amigos que participaron en una acto de violencia sexual en grupo contra una joven de nacionalidad albanesa que en aquellos momentos tenía 23 años. El brasileño admitió, en el primer juicio, celebrado en 2014, que había habido sexo oral consentido.

En otra de las grabaciones, Robinho comenta lo siguiente: “Recuerdo que tú y yo no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido.... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza”. Y en otra de las llamadas se jacta que no estaba preocupado porque “no había pruebas de que hicieron alguna cosa”.

Seguro de que no le pasaría nada, agregó: «Que yo me acosté, posibilidad cero. Eso va a acabar en nada». Sin embargo, a esta afirmación de Robinho, uno de sus amigos replicó: «Para porque yo vi que tú pusiste tu pene en su boca». El brasileño, por su parte, contestó: «¡Eso no es nada!. No es follar».

"Si no está embarazada es su palabra contra la nuestra"

Otro de los audios corresponde a una charla con uno de los implicados, Alex. “Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema”, comenta el ex futbolista de Real Madrid y Manchester City, entre otros equipos. Unos instantes después, llegó la respuesta: “Como no había cámaras, será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada”.

Una de las partes más indignantes de las grabaciones es cuando Robinho anima a los amigos a agredir a la víctima: "¿Ella es idiota? ¡Le vamos a pegar! Tú le vas a dar un puñetazo y le vas a decir: "Joder, ¿qué te he hecho? ¿Te he hecho algo?".

Actualmente, Robinho sigue en libertad en Brasil ante la imposibilidad de ser extraditado.