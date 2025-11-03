El gol del año lo ha marcado el Inter: increíble el golpeo de Calhanoglu en el pase y el remate de Zielinski

El Inter de Milán venció al Hellas Verona gracias a un gol de Marin Fresse en propia puerta tres minutos después de que se cumplieran los 90. Fue un triunfo agónico de los de Chivu, que comenzó de una manera espectacular, con el que seguramente sea el gol del año.

Son sólo dos toques, pero qué dos toques. El saque de esquina de Calhanoglu es impresionante, el golpeo con el empeine y la pequeña curva que coge la pelota, para que llegue Zielinski y meta el interior del pie, dibujando entre los dos una obra de arte.

Giovane Santana empató antes del descanso para el Hellas Verona, pero el tanto en propia puerta al final dio los tres puntos al Inter, que se coloca en la segunda posición de la Serie A, empatado con su vecino Milan y con la Roma, con 21 puntos, a uno del Nápoles.

El Inter, actual subcampeón de la Champions, después de ser atropellado en la final por el PSG, tiene esta semana un partido, en teoría, cómodo en Europa, pues recibe al Kairat Almaty. Es uno de los cinco equipos que ha conseguido pleno de victorias en las tres primeras jornadas, junto con el PSG, Bayern Múnich, Arsenal y Real Madrid. No ha encajado un gol: ha vencido 0-2 al Ajax, 3-0 Slavia Praga, 0-4 al Union SG.