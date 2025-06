El guiño de Pablo García, nuevo héroe de España, al Barça: "Me tira..."

La selección española sub-19 se clasificó este lunes para la final del Campeonato de Europa sub-19, en la que se enfrentará a Países Bajos, tras vencer a Alemania por 6-5 con una espectacular actuación de Pablo García, quien anotó un póquer en un partido histórico repleto de épica resuelto en el último minuto de la prórroga con un tanto del andaluz que evitó la tanda de penaltis.

El jugador del Betis fue el líder de los de Paco Gallardo en la semifinal tras provocar un penalti y anotar el empate a 1 con un gol olímpico, el 2-2 tras un rechace dentro del área, el 3-2 después de una gran acción individual y el 6-5 en el minuto 119 tras regatear al portero rival para poner la guinda a su actuación.

La joya bética se dio a conocer al mundo con un partidazo tras hacer historia en el Betis con su debut con el primer equipo ante el Mallorca. "Con todos vosotros... Pablo García, el primer futbolista de la Cantera del Betis que comienza en prebenjamines y llega a debutar con el primer equipo. ¡Eres puro Betis, Pablo!", se podía leer en el bonito mensaje dedicado al atacante de Alcosa en las redes sociales del club verdiblanco.

El pasado 13 de marzo se produjo su debut en competición europea, en la Conference League de la UEFA contra el Vitória Sport Clube en un encuentro que finalizó con victoria del equipo bético por 0-4.

A principios de año, el Real Betis cerró la renovación con Pablo García hasta junio de 2029. Aunque su la cláusula de rescisión no ha hecho oficial, el Betis suele ponerle a este tipo de futbolistas un valor de alrededor de 30 millones de euros, como ha hecho en pactos recientes con Jesús Rodríguez o Yanis.

Tras su brillante actuación con las sub-19 a buen seguro que le saldrán muchos pretendientes pero la perla bética tiene muy claro por quien no ficharía y con que club sueña para un futuro.

"Me tira mucho el Barcelona"

“Llevo toda la vida en el Betis, desde el prebenjamín, desde los 5 años. No me he puesto ninguna camiseta que no sea la del Betis. Ojalá Pellegrini haya visto esto y esté orgulloso de mi. Ojalá sea un impulso para el primer equipo que es lo que más feliz me haría”.

Pero al margen de su equipo, reconoció - en una entrevista en El Partidazo de Cope- que no ficharía por el Sevilla pero sí por el Barcelona: “Ahora mismo no está en mis planes y creo que en mucho tiempo no va a estar. Llevo toda la vida del Betis, desde que estaba en la barriga de mi madre. Tengo una preferencia, soy del Real Betis porque es el equipo de mi vida pero me tira mucho más el Barcelona. Aquí me junto siempre con los de la Masía, que además de jugadorazos son grandes personas”.