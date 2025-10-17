Jenni Hermoso y Mapi León, novedades en la primera lista de Sonia Bermúdez

España juega en Málaga el partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones y, con Antonio Banderas como padrino. Sonia Bermúdez anunció su primera lista de convocadas como seleccionadora absoluta de fútbol femenino con dos novedades fundamentales, el regreso de Jenni Hermoso y. el de Mapi León. Jenni no era convocada desde el mes de octubre del año pasado. Mapi era la última superviviente de la rebelión de las 15 que renunciaron a jugar con la Roja después de la Eurocopa de 2022.

Las convocadas

Porteras Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga.

Defensas: Olga Carmona, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez y Lucía Corrales.

Centrocanmpistas: Laia Alexandri, Aitana, Alexia, Clara Serra, Vicky López y Fiamma.

Delanteras: Jenni Hermoso, Mariona, Esther, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Martín Prieto.