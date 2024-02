Nuevo palo al Gobierno por el "caso Alves": "Es de ser muy cobardes"

Después de tres intensas y tensas jornadas en la Audiencia de Barcelona, el juicio a Dani Alves quedaba el pasado miércoles visto para sentencia. El exfutbolista fue conducido nuevamente a prisión, donde está ingresado desde el 20 de enero de 2023. Allí tendrá que esperar la decisión de la sección 21 del tribunal, una sentencia cuyo ponente es el magistrado Luis Belestá. El brasileño se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión, que podía reducirse considerablemente si se tiene en cuenta el atenuante por embriaguez.

Un caso que ha generado un gran debate desde su inicio y en el que las redes han sentenciado al brasileño mucho antes de que se pronuncie un Tribunal. Ese fue el caso de Irene Montero que en Twitter no dudó en vender las bondades de su polémica ley del "Solo Sí es Sí" y olviadarse de la presunción de inocencia del futbolista. Una línea de la que se ha desmarcado totalmente la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo ."Es un tema que está 'sub iudice', el procedimiento sigue adelante y, por lo tanto, nuestro respeto al procedimiento. Cuando haya sentencia, valoraremos", señalaba la ministra tras concluir el juicio en declaraciones a los medios a su llegada al Desayuno Informativo de Europa Press.

Un afirmación a la que no dudó en responder de forma airada Irene Montero. La candidata de Podemos a las elecciones europeas no ha podido callarse ante la prudencia de la nueva ministra de Igualdad: "Pido al Gobierno que no dé pasos atrás en la lucha contra las violencias machistas. Decir, ante un caso de violencia sexual, que se valorará cuando haya sentencia es hacer depender la credibilidad de la víctima del resultado del proceso judicial. Y eso #SeAcabó", escribió en las redes sociales.

Un ataque a la ministra de Igualdad

Una crítica a la que se ha sumado la que fuera directora del Instituto de la Mujer Beatriz Gimeno. “Son unas declaraciones que nos retrotraen a 15 años antes. Yo las calificaría de muy cobardes. En un caso que tiene esta importancia simbólica lo que la ministra ha hecho es echar el mensaje de que las víctimas solo merecen apoyo si finalmente cuentan con una sentencia favorable sabiendo como sabemos las feministas todo lo que eso significa” afirma Gimeno.

En "El Tablero" de Canal Red, añadió que “el movimiento feminista salió a la calle con La Manada y lleva décadas saliendo justamente para que en estos casos el apoyo sea inequívoco. Y en caso de un Ministerio de Igualdad el apoyo tiene que ser explícito y que le llegue a la víctima y a toda la sociedad contribuyendo a cambiar la percepción social que existe sobre las mujeres que denuncian las agresiones sexuales” detalló.

Gimeno también lanzó un dardo a los medios por el tratamiento informativo del "caso Alves". “Es la tradición manera en la que la sociedad ha venido informando sobre los casos de violación o de agresiones sexuales, una manera a la que el feminismo se enfrentó y también el anterior Ministerio de Igualdad introduciendo cambios en la Ley del Solo Sí es Sí. Ha habido por parte de los medios conservadores y de los sectores sociales conservadores y machistas un intento de volver a lo anterior pero eso ya no es posible. Desde el feminismo ha recibido un rechazo enorme las entrevistas a Dani Alves o a las maniobras de la madre, con todas las dificultades se ve muy claro que el paradigma sobre cómo tratar las violaciones han cambiado. El ‘hermana yo si te creo’ se ha convertido en un axioma social” sentenció la también ex diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos.