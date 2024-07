Josep Pedrerol abandona El Chiringuito

España ganó a Alemania, y por tanto, se medirá a Francia en las semifinales de la Eurocopa y para casi todos es la gran favorita para llevarse el campeonato. Y eso pese a que, posiblemente, De la Fuente, el seleccionador, tuvo su peor partido en el banquillo de la selección. Eso se discutió en El Chiringuito y enfadó.

Josep Pedrerol, quien ha sido muy crítico con el seleccionador Luis de la Fuente durante estos días, pese las victorias, esperaba un debate más analítico y crítico sobre el partido y el futuro del equipo y sobre el papel del seleccionador español.

El técnico justificó sus cambios: "Se ha demostrado que sin correr se podía ganar el partido. Necesitábamos correr menos y tener más contundencia. Eso ha sido suficiente para ganar un partido dificilísimo". Y elogió a sus jugadores: "Este equipo tiene corazón. Son jugadores insaciables. Es un orgullo dirigir a futbolistas de este calado en valores y como ejemplo deportivo. Los conozco muy bien", decía tras el choque. "Han ganado mucho y eso no es gratis. Ya están habituados a competir y este equipo va a estar peleando siempre. El mérito es exclusivamente de la calidad futbolística y humana de este grupo. Por eso elijo a estos futbolistas. Sé que no me van a fallar. Los que jueguen la próxima semana competirán y darán el nivel. Estoy orgulloso de ellos. Son un ejemplo para un país y para la sociedad. Quieren competir cada día por ser un poquito mejores".

Evitó las críticas gracias a la victoria, pero eso no gustó a Josep Pedrerol. Como no consiguió el debate que pretendía, tomó la decisión de abandonar el plató. Pedrerol se levantó de su asiento, visiblemente molesto.

En el tumulto que siguió, varios de los tertulianos, compartiendo el descontento del presentador, también decidieron abandonar el plató, dejando a Juanfe Sanz y Tomás Roncero hablando solos. La escena fue caótica y rápidamente se convirtió en un tema de conversación en redes sociales, donde los espectadores no tardaron en expresar su sorpresa y tomar partido en la situación.

El incidente ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre entretenimiento y análisis serio en los programas deportivos. Mientras algunos espectadores defienden la idea de incorporar segmentos más ligeros y humorísticos, otros consideran que esto puede desvirtuar la esencia del programa y alejarlo de su propósito principal, que es el análisis deportivo riguroso.

Por ahora, el futuro de "El Chiringuito de Palmeros" dentro del programa es incierto.