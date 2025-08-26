LaLiga denuncia insultos a Pedro Sánchez en dos estadios de LaLiga

LaLiga, como viene siendo habitual cada semana, ha remitido un nuevo informe de denuncias al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia. En estos documentos se recogen los cánticos ofensivos, insultantes o intolerantes detectados durante los partidos de la última jornada de Primera y Segunda División. Se trata de un procedimiento rutinario que busca atajar las manifestaciones que puedan incitar a la violencia, el odio o la intolerancia en los estadios españoles, con el objetivo de preservar la convivencia en el fútbol profesional.

Contra el Presidente de Gobierno

El informe correspondiente a la última jornada incluye episodios relevantes en varios encuentros. Entre los más destacados figura la aparición de cánticos ofensivos dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El primero de ellos se registró en el duelo disputado en el estadio Benito Villamarín entre el Real Betis y el Deportivo Alavés. En el minuto 53, desde la grada Gol Sur Tribuna Baja del coliseo verdiblanco, un grupo de aficionados entonó el cántico “Pedro Sánchez, hijo de p...". El hecho fue recogido en el acta remitida por LaLiga y queda ahora en manos de los órganos competentes para decidir si se derivan sanciones o medidas adicionales.

Un episodio similar tuvo lugar en el Carlos Tartiere, en el encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Antes del inicio del partido, se escuchó el mismo cántico contra Pedro Sánchez, esta vez procedente de los aficionados ubicados en la grada de animación del fondo norte. Dichos hinchas estaban agrupados bajo pancartas con las leyendas “Los del 94” y “Ultras”. La reiteración de insultos contra una autoridad política en distintos estadios refuerza la atención de LaLiga hacia este tipo de manifestaciones, que la organización considera intolerables en el marco del espectáculo deportivo.

El Real Oviedo, además, enfrenta una investigación paralela por otros posibles incidentes. Su presidente, Martín Peláez, confirmó que se están analizando los cánticos registrados para determinar si se produjeron manifestaciones de carácter racista. Según señaló, se revisarán las pruebas disponibles para comprobar si hubo insultos contra jugadores del Real Madrid, en particular Vinicius y Kylian Mbappé. En el informe de LaLiga únicamente se recogieron gritos de “tonto, tonto” dirigidos al delantero brasileño. No obstante, la posibilidad de que se hayan producido ofensas raciales mantiene abierta la investigación, dado que este tipo de conductas están especialmente perseguidas por las autoridades deportivas.

Más campos denunciados

Los problemas con los cánticos no se limitaron a los estadios de Sevilla y Oviedo. En el encuentro entre Osasuna y Valencia se registraron hasta seis incidencias distintas con cánticos ofensivos. Según el informe, se entonaron gritos dirigidos contra varios equipos y también contra España,

Otro de los estadios en los que se recogieron conductas sancionables fue el Estadio de la Cerámica, en el partido Villarreal-Girona. Allí se escucharon insultos contra el árbitro del encuentro, Cuadra Fernández.

Algo parecido sucedió en el choque entre la Real Sociedad y el Espanyol. El informe señala que hubo cánticos ofensivos dirigidos al equipo arbitral, lo que se suma a otros episodios de insultos en la misma jornada. Además, en este partido se registraron ofensas contra el Fútbol Club Barcelona, procedentes de la grada visitante. Este tipo de insultos cruzados entre aficiones, con alusiones a equipos que ni siquiera forman parte del partido, son habituales y forman parte de los comportamientos que LaLiga intenta erradicar.

El estadio Ramón Sánchez Pizjuán también figura en el informe semanal. Durante el Sevilla-Getafe se denunciaron hasta seis incidencias de cánticos ofensivos. La reiteración de episodios en un mismo encuentro refleja, según LaLiga, que se trata de un fenómeno colectivo que requiere intervención continuada y medidas ejemplares para lograr erradicarlo.

Las denuncias no se limitaron a la Primera División. En la categoría de plata también se recogieron varios incidentes. En el duelo entre Deportivo y Burgos, disputado en Riazor, se registraron cánticos ofensivos. Lo mismo sucedió en el Málaga-Real Sociedad B y en el Córdoba-Las Palmas. LaLiga subraya que, aunque en Segunda el foco mediático sea menor, los protocolos de vigilancia y denuncia son idénticos, con el mismo propósito de evitar que se propaguen manifestaciones de odio o violencia.