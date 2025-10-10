El mensaje de Ilia Topuria a la selección española de fútbol

Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC, visitó a la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí saludó a los internacionales españoles y fie recibido por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que le entregó una camiseta con su nombre y el número 1. «Los números uno mundiales se han dado cita este viernes en el césped de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas», dice la RFEF en su página web, en referencia a la primera posición de la selección en el ranking mundial de la FIFA.

«Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos. Con fe y determinación todo puede conseguirse«, dijo Topuria a los internacionales españoles, que junto al seleccionador, Luis de la Fuente, le hicieron entrega de otra camiseta con la misma inscripción y firmada por todos ellos.

Topuria comparte con la selección y con otros deportistas como Sergio Ramos, la tecnología que usa para acelerar y mejorar su recuperación. Unas máquinas que ya sirvieron a la selección para optimizar su descanso en la pasada Eurocopa en la que se llevó el título.