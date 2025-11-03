Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven jugador Jairo Corbacho

Luto y consternación en el deporte de Málaga después de conocerse la muerte el domingo del joven de 20 años Jairo Corbacho Bornao, que había pasado por varios clubes de la provincia, como el Vázquez Cultural o La Cala Mijas.

El joven, muy querido por sus compañeros es además hijo de Miriam Bornao, presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino. Se desconoce la causa de su fallecimiento que ha generado una oleada de muestras de apoyo reacciones por parte de personas y entidades malagueñas.

«Desde la RFAF estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varios clubes de la provincia. Hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao. Ánimo a ella, a toda la familia y amigos», declaró la Federación Andaluza a través de las redes sociales, adjuntando una imagen del chico antes de un partido.

La alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre la trágica noticia, expresando públicamente sus condolencias a la familia y señalando que no existen palabras capaces de aliviar un dolor de este calibre. Por ello ha trasladado su "más sentido y sincero pésame", así como su disposición a ofrecer apoyo en estos momentos: "No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible".