La mala suerte de Dani Ceballos en el Real Madrid

No se puede decir que DaniCeballos sea el futbolista más afortunado. Pese a que está en el Real Madrid, cada vez que ha tenido continuidad o el entrenador de ese momento le ha mirado con la cara que mira a los elegidos, se ha lesionado. Le ha pasado ahora con Xabi Alonso, cuando el entrenador vasco da vueltas al centro del campo, a ver cómo puede formar un equipo que presione, pero que también juegue. Sin muchos futbolistas de sus características, Ceballos ya sabe que no jugará contra el Getafe este domingo. Se ha lesionado: sufre una sobrecarga en el isquio izquierdo que, de momento, lo aparta de la convocatoria.

El problema no parece grave, pero sí suficiente para que no entre en los planes inmediatos. El calendario no da tregua, y en este Real Madrid competitivo, donde las oportunidades no abundan, cada ausencia pesa como una losa. Y más cuando el equipo necesita perfiles como el suyo: jugadores con buena conducción, capacidad para girarse entre líneas y ritmo en la circulación. Justo eso es lo que Xabi Alonso ha estado buscando en los últimos partidos, tratando de dar con una fórmula que combine presión, intensidad y talento con el balón.

Ceballos había sido titular en el último partido antes del parón internacional, lo que parecía abrirle una puerta. Pero cuando todo apuntaba a una progresión lógica, llegaron las molestias. Entrenó esta semana con el grupo, dio buenas señales, pero terminó con sensaciones negativas. El cuerpo médico prefirió no arriesgar, y el andaluz se quedó fuera. No es la primera vez que su físico le juega en contra en el peor momento. Por eso, aunque su ausencia frente al Getafe es segura, también existe la preocupación de cara a la Champions League. El duelo ante la Juventus está cerca, y en el club no quieren descartar aún su presencia, aunque hoy por hoy su participación es una incógnita.

Eso sí, el Real Madrid confía en que pueda estar disponible para una cita mucho más simbólica y trascendental: el clásico contra el Barcelona del 26 de octubre. Hay optimismo moderado. La sobrecarga no es alarmante, y si las sensaciones mejoran en los próximos días, Ceballos podría volver a tiempo.

Con esta nueva baja, ya son ocho los jugadores que el Real Madrid ha perdido por lesión en lo que va de temporada. La enfermería blanca ha tenido más actividad de la deseada en estas semanas iniciales. Sin embargo, no todas son malas noticias para Xabi Alonso. Una de las grandes alegrías de la semana ha sido la recuperación de Kylian Mbappé, que parecía en duda tras abandonar la concentración de la selección francesa por un golpe en el tobillo. Finalmente, el delantero entrenó con normalidad y estará listo para el encuentro ante el Getafe. Su presencia es una garantía de desequilibrio, velocidad y gol. Un respiro para el técnico y una amenaza constante para los rivales.

Además, la vuelta de los internacionales ha devuelto al equipo casi al completo. Vinícius, Militao, Rodrygo, Camavinga, Arda Güler y Brahim regresaron sin sobresaltos tras sus compromisos con sus selecciones y se reincorporaron a los entrenamientos en Valdebebas. La carga de minutos de algunos es significativa, pero todos estarán disponibles. De ahí que el sábado, en la última sesión antes de visitar al Getafe, Xabi Alonso pueda contar con la mayoría de sus piezas clave para defender el liderato de LaLiga.

Eso sí, no todo es perfecto. Hay otras bajas que preocupan. Huijsen , sufrió una lesión en el sóleo durante su participación con la selección española y tampoco estará disponible. A él se suman tres nombres más: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, los tres con problemas musculares. Son bajas sensibles en una línea defensiva que necesita solidez y continuidad.