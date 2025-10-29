La maldición que persigue a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí: ¡Ya van 13!

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr fueron eliminados por Karim Benzema y Al Ittihad de los Octavos de Final de la Copa del Rey de Arabia Saudita celebrada en la capital Riad. De esta forma, Al Ittihad frenó una racha ganadora de 10 partidos sin conocer la derrota en liga para Al-Nassr y el ímpetu goleador de Cristiano Ronaldo, quien hace algunos días había llegado a 950 goles en su carrera.

Bezema destroza a Cristiano

El equipo de la leyenda portuguesa empezó de la peor manera posible, cuando Benzema, autor de cuatro goles en lo que va de la temporada, adelantó a los visitantes con un disparo lateral en el minuto 15. Pero el Al-Nassr encontró el camino de la remontada antes de la media hora del partido por mediación de Angelo Gabriel, que convirtió un centro de Ronaldo antes de fusilar la red del Al-Ittihad.

Sin embargo, la alegría del club de Riad duró poco, ya que Hassem Aouar adelantó al Al-Ittihad antes del descanso. A pesar de quedarse con 10 hombres en la segunda parte, Benzema, N'Golo Kanté y compañía mantuvieron la ventaja para asegurarse el pase a cuartos de final de la Copa del Rey.

La derrota supone un nuevo disgusto para Ronaldo que no ha logrado llevarse ningún tipo oficial desde que llegó a Arabia Saudí.

El portugués, continúa viviendo así una paradoja en Arabia Saudita. Aunque sigue rompiendo récords personales, el astro portugués no logra levantar un título desde su llegada al Al-Nassr en enero de 2023 y la maldición continúa.

Son ya 13 los títulos que se le han escapado al máximo anotador en la historia del fútbol desde que se oficializase su llegada a Oriente Medio. Hasta la fecha Cristiano Ronaldo ya ha perdido tres ediciones de la Saudí Pro League. Igualmente hasta cuatro Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. También cuatro ediciones de la Supercopa e igualmente dos ediciones de la Champions Asiática.

Una sequía que dura desde 2021

Hay que remontarse a 2021 para encontrar su último título a nivel de clubes y lo hizo con la Juventus. Con la Vecchia Signora, Cristiano ganó la Copa Italia 2021 al derrotar a Atalanta 2 a 1 en la Final que se disputó el 19 de mayo de aquel año. Es decir, ya pasaron casi cuatro y medio desde su último título.

Una maldición que, sin embargo, no puede borrar el palmarés del portugués que acumula más de 35 títulos en su carrera.

Con el Manchester United (2003-2009): 3 Premier League, 1 FA Cup, 2 Copas de la Liga, 1 Community Shield, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes.

Con el Real Madrid (2009-2018): 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Con la Juventus (2018-2021): 2 Serie A, 1 Copa Italia y 2 Supercopas de Italia.

Con la Selección de Portugal: 1 Eurocopa 2016 y 2 Nations League 2019 y 2025.