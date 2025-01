Champions League: el Manchester City remonta al Brujas y se mete en una repesca diabólica: Real Madrid o Bayern

La fase de liga de la nueva Champions ha sido muy larga, con muchos partidos y muchos goles, además de una última jornada en la que todo se decidió en dos horas, pero la única realidad es que ya es historia y todo el mundo tiene los ojos puestos en el sorteo de este viernes en Nyon (12:00 horas), donde se van a decidir los emparejamientos de la repesca, que es lo mismo que decidir el cielo y el infierno en el caso del Real Madrid, por ejemplo. «Ya nos ha sucedido otras veces y si quieres ganar la Champions hay que ganar a todos», decía Courtois nada más derrotar al Brest, pero pensando ya en lo que se le viene al Real Madrid. Y lo que aparece en el horizonte de los blancos es un sorteo en el que el azar va a decidir si tiene una repesca más que asequible o le toca una bomba. Porque los de Ancelotti terminaron en el puesto 11 y eso supone que su rival en la siguiente fase va a ser el 21º y el 22º, es decir, el Celtic de Glasgow, o el Manchester City, que necesitaba ganar al Brujas y lo hizo.

Los de Guardiola llegaron perdiendo al descuento, pero le dieron la vuelta en la segunda parte para terminar el partido con toda la tranquilidad del mundo y certificar su pase sin apuros. Este formato permite a los grandes fallar muchas veces y de todas maneras meterse, pero claro, el camino que se le queda a los «citizens» es de lo más complicado. Ahora les espera el Real Madrid o el Bayern de Múnich, es decir, que pase lo que pase en el sorteo se va a producir un enfrentamiento entre campeones de Europa. No hay opción buena para los del Etihad, que además van a tener que jugar la vuelta fuera de casa.

«Hay un sorteo, así que, lo que venga, que venga, no cambia mucho, para ganar la Champions League hay que pelear hasta el final y ganar partidos», decía Ancelotti sobre esa posibilidad de tener al City como rival en los dieciseisavos de final. No quería pensar mucho en eso el italiano, que se quejaba de una primera fase demasiado larga. «El nuevo formato no nos ha pasado factura porque ha sido igual para todos, pero en este momento hay que quitar partidos no meter más, es mi idea», explicaba el técnico del conjunto blanco, que hizo algunas rotaciones y destacó la racha goleadora de Rodrygo. «Está muy bien, ha marcado muchos goles en este periodo, tenemos mucho potencial adelante, porque desde atrás empezamos a jugar buen fútbol».

«Será difícil como siempre, los partidos contra ellos son difíciles, pero todos los choques en esta competición son duros. Hablamos sobre eso, pero intenté centrarme en el partido y en hacer goles», comentaba el delantero brasileño sobre la posibilidad de evitar al City. Tampoco tuvo mucha suerte el Atlético, que termina quinto, pero eso no le ofrece un enemigo sencillo para los octavos, ya que saldría de Real Madrid, Bayern o City, casi nada.

Opciones para la repesca

Estas son las opciones de los clasificados entre el 9º y el 24º: (Atalanta/Borussia Dortmund-Sporting de Portugal/Brujas), (Real Madrid/Bayern-Celtic/Manchester City), (Milan/PSV-Feyenoord/Juventus) y (PSG/Benfica-Mónaco/Brest).

El Atlético acaba quinto y su rival en octavos saldría de: Madrid, Celtic, Bayern o City. El Barcelona termina segundo y se cruzará con: Brest, PSG, Mónaco o Benfica.