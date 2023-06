Manolo Lama la lía en la tanda de penaltis del España-Croacia de la Nations League: ¡A mamar!

La Selección española de fútbol ha vuelto a levantar un título once años después. Anoche, y tras una tanda de penaltis con Unai Simón como héroe, atajando dos lanzamientos, España se convirtió en campeona de la UEFA Nations League, consiguiendo así el único título que faltaba en sus vitrinas.

Un título que además supone un suculento premio de 10,5 millones de euros. Pero más allá de los puramente futbolístico, el título ha estado no ha estado exento de polémicas. Además de los vergonzosos gritos de «Puta Barça» cuando Gavi cogió el micrófono para dar las gracias a los aficionados por su apoyo en la fiesta para celebrar el título ayer en Madrid hay otro detalle que no ha pasado desapercibido en redes sociales y que tiene que ver con la narración del partido en el que la "La Roja" se proclamaba campeona.

Manolo Lama se volvió completamente loco después de que Carvajal anotara el penalti que dio el título a España y sus gritos, no muy adecuados ni deportivos, han corrido como la pólvora en Twitter.

El partido acabó en empate a cero y se llegó a la tanda de penaltis. Croacia llevaba ganadas las últimas cuatro tandas, mientras que España había perdido las últimas tres ante Rusia, Italia y Marruecos. Pero esta vez la suerte estuvo del lado español. Tras el tanto del triunfo del lateral derecho madridista, Manolo Lama, que comentó el partido en la Cadena COPE, se volvió totalmente loco: "A mamar, a mamar, a mamar", fueron las palabras del periodista que han sido afeadas en redes sociales.

"Debo de ser muy antiguo, o muy rancio, pero que el supuesto narrador estrella de la radio española se pase toda una tanda de penaltis de la selección española chillando "¡A MAMAR!" me parece vulgar, soez, chabacano, casposo, cutre y, como periodista, tristísimo", "Me acabo de poner la narración de Cope de los penaltis del España-Croacia con Lama repitiendo "a mamar" no sé cuántas veces. Por qué? Desde cuándo se ha normalizado hablar así en la radio?" o "Quiero que gane España, pero quiero que Manolo Lama se trague sus “a mamar” con cada gol de penalti de España. ¿Cómo se hace?" se puede leer en algunos de los comentarios publicados en redes sociales.

El título se merecía una narración especial pero repetir hasta cinco veces "A mama" tal vez no sea los más apropiado. La polémica está servida.