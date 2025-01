Mbappe: "Estaba pensando demasiado"

Kylian Mbappé ya se ha encontrado en el Real Madrid. Tras un comienzo con dudas, como de aclimatación o de coger confianza, el delantero francés ya ha dejado tres buenos partidos consecutivos, en los que ha mostrado su potencia, su determinación y las razones de su fichaje por el club blanco. Hoy ha dado su primera conferencia de Prensa tras la del día de la presentación.

Su momento actual: "Estoy muy tranquilo, cuando se espera de tanto es normal que no hablen bien de mí. No es un cosa personal. Tienes que estar tranquilo, enfocado en tu juego. Sabía que iba a cambiar la situación y la he cambiado".

San Mamés: "Soy un jugador que siempre quiere hacer más, lo mejor para mi equipo, jugar aquí es una gran oportunidad para mí. Yo no lo podía hacer peor de San Mamés, sólo podía subir y demostrar que soy un jugador de gran calidad. Yo pensaba mucho a cómo hacer las cosas, cómo moverme, irme al espacio, irme a la zona de Vini o Rodrygo. Y cuando piensas mucho no piensas en tu juego2

Qué ha cambiado: "Ha sido un cambio mental, de decir que tengo que hacer más. Estaba bien físicamente, con el grupo, pero tenía que hacer más y fue el momento de decir, vamos, no vine a Madrid para jugar mal. Hay que jugar bien siempre y estoy listo".

El sueño de jugar en el Real Madrid: "Jugar en el Madrid, venir a Valdebebas siempre es un sueño. Soy feliz desde el día uno. También cuando no jugaba bien. La culpa de no jugar bien era mía. Hemos ganado dos títulos y estamos jugando bien aquí. Intento entender la cultura española, distinta de la francesa. Me gusta mi vida"-

Presión: "Necesito la presión de que siempre tienes que hacer más, pero es normal. Si juegas como el Madrid, si no ganas la Supercopa es normal que te piten. Tenemos que hacer que los madridistas estén felices. Quieren que juguemos bien y ganemos partidos".

Gesto al público: "Es simple, estamos todos unidos, podemos entender a la gente que pita, pero necesitamos a toda la gente del club para ganar".

Francia: "No puedo cambiar lo que pasa en Francia, mi amor por la selección no ha cambiado".

Su mejor partido: "Mi objetivo es hacer el mejor partido con el Real Madrid todos los días, podemos hacer mejor y más".

Su actitud: "No soy un jugador tímido, tenía que venir con humildad, porque el Real Madrid ya había ganado y no podía decir a los demás que me pasasen el balón porque es mi equipo. Si puedo marcar 40 marcar y si más, pues más. Busco siempre el próximo gol".

Tras la Supercopa: "Volvimos tristes en el avión, pero con la sensación de que hay muchas cosas por hacer. Fuimos conscientes de que fue un partido malo para nosotros, pero en el fútbol tienes que cambiar la mentalidad rápido y lo hemos hecho"