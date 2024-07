El mensaje en euskera de Otegi sobre la final España - Inglaterra que provoca cientos de respuestas airadas

La selección española de fútbol tratará este domingo de conquistar por cuarta vez en su historia la Eurocopaderrotando en el Estadio Olímpico de Berlín a Inglaterra, y toda España está pendiente. Algunos con ilusión, otros, como Otegi, con algo de rabia.

Inglaterra es otro rival de máximo nivel que no ha terminado de sobresalir en el evento y que se encuentra de nuevo ante la oportunidad de romper una maldición de casi tres décadas de existencia. Todo empezó en la capital alemana para la 'Roja' hace casi un mes y todo acabará, para bien o para mal, en el mismo escenario donde avisó de sus intenciones en el torneo que se ha disputado en Alemania. Entonces, sin firmar un partido del todo redondo, goleó 3-0 a Croacia e hizo sonar para la afición 'Mi gran noche', el popular tema de Raphael elegido por los organizadores para celebrar sus victorias. Y este no ha cesado de sonar en sus siguientes cinco encuentros, todos ellos saldados con triunfo, los dos últimos de mucho mérito y calado al batir a la anfitriona y a la poderosa Francia en cuartos y semifinales respectivamente. Una última gran noche pasa ahora por deshacerse de la selección inglesa, la cuarta campeona del mundo en su camino y cuyo recorrido no ha sido tan brillante.

Los 'Tres Leones' se han vuelto a plantar en la final de la Eurocopa tres años después. Lo han hecho con más sombras que luces, con goles agónicos en octavos y en semifinales, penaltis en cuartos, y tras empezar perdiendo en todos sus cruces, pero su generación vuelve a optar a levantar un título, algo poco común para los denominados inventores del fútbol que tan sólo disputarán en Berlín la tercera final de su historia.

El partido emociona a toda España. Bueno, a toda no. Arnaldo Otegi, dirigente de EH Bildu ya aseguró que no iba con España en la semifinal (y tampoco con Francia) y ahora también ha querido marcar distancias. En un mensaje en vasco en las redes ha escrito: "No lo olvides, siempre tenemos lo nuestro! ¡Nuestro País Vasco, #NuestraEuskalSelekzioa, nuestra bandera y nuestra bandera de Navarra!", encima de una ikurriña y pidiendo la selección vasca.

Eso ha provocado muchas reacciones, sobre todo de críticas y reproches, aunque también alguno a favor.

El caso es que el fútbol mandará a partir de las 21:00 horas. El Olímpico de Berlín augura un duelo espectacular donde la juventud tendrá mucho que decir ya que ambos finalistas pueden presumir de tenerla en sus filas, con muchos veinteañeros dispuestos a librar una gran batalla. No los alcanza aún Lamine Yamal, la sensación del torneo y que pretende festejar del mejor modo posible su 17 cumpleaños del día previo a la final, y sí Nico Williams, que el viernes cumplió 22.