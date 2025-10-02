El mensaje de Mina Bonino a Fede Valverde tras su suplencia y su comunicado

Fede Valverde no se prodiga demasiado en las redes sociales, pero este miércoles publicó un comunicado para expresar su punto de vista sobre todo lo que se estaba hablando sobre su suplencia en el partido ante el Kairat Almaty y su rueda de prensa previa a ese partido, en la que dijo que no había nacido para jugar de lateral, pero también aseguró que nunca había puesto problemas para ocupar la posición en el campo que quisiera el entrenador.

Algunos interpretaron que sus palabras significaban que se había negado a jugar de lateral derecho ante las ausencias de Trent Alexander-Arnold y de Carvajal, cosa que el uruguayo quiso desmentir asegurando que juraba por su orgullo que eso nunca había sucedido.

La que sí es más habitual en las redes sociales es su esposa, Mina Bonino, que no se muerde la lengua y es muy libre a la hora de escribir sobre lo que le sucede a su marido, tanto en las buenas como cuando las cosas no van tan bien.

Ella ha querido aparecer en sus redes y mandar un mensaje de apoyo al futbolista en este momento en el que algunos están cuestionando su compromiso y su rendimiento, que él mismo ha admitido que no está siendo el mejor en este arranque de temporada.

"Te amo, en esta y diez mil vidas voy a estar al lado tuyo Vamos arriba amooor!", escribía Mina en sus cuentas oficiales para darle un empujón moral a su marido, que, en realidad, lo ha jugado casi todo en lo que va de curso. El partido ante el Almaty fue el primero en el que no participó, y además, el propio Xabi Alonso reconoció que su descanso estaba ya programado, igual que el de Álvaro Carreras, dos de los futbolistas que más minutos han acumulado hasta ahora.