En México el Real Madrid es el candidato para inaugurar el Estadio Azteca

El Real Madrid encabeza la lista. El Club América de México tiene en la mira un partido histórico para la reapertura del mítico Estadio Azteca, y el conjunto blanco aparece como la principal opción. Aunque existen otros clubes europeos en consideración, la prioridad está puesta en los merengues para vestir de gala al renovado Coloso de Santa Úrsula.

Real Madrid, Barcelona y PSG, en la mira para la reapertura

El Real Madrid es la carta más fuerte sobre la mesa del América. Su prestigio internacional, como máximo ganador de Champions League y una marca global incomparable, lo convierten en el socio ideal para un evento que busca trascender fronteras. Un estadio renovado exige un invitado a la altura, y pocos nombres generan tanta expectación en México y en el mundo como el del club blanco.

Como alternativas aparecen el Barcelona y el París Saint-Germain. Los culés cuentan con la ventaja de la buena relación institucional que han cultivado con el América, en especial en el fútbol femenil, donde han compartido amistosos en la Ciudad de México. El PSG, por su parte, representa la opción de actualidad, ya que es el campeón vigente de la Champions y un rival que traería consigo un impacto mediático inmediato.

En este escenario, el Estadio Azteca, ahora también llamado Estadio Banorte por motivos de patrocinio, se prepara para su tercera vida. Tras las Copas del Mundo de 1970 y 1986, el coloso volverá a ser protagonista en 2026, pero antes abrirá sus puertas con un amistoso de primer nivel. Su remodelación lo transformará en uno de los recintos más modernos del planeta, con capacidad para 90.000 aficionados y tecnología de vanguardia que lo busca tener como referente del fútbol internacional.

El historial del Real Madrid ante el América y clubes mexicanos

La relación entre el Madrid y el Club América tiene casi un siglo de historia. El primer enfrentamiento se dio en 1927, en plena era amateur, con victorias blancas en los dos amistosos disputados en México. Décadas más tarde, volvieron a verse en partidos internacionales: en 2010 en San Francisco, donde Cristiano Ronaldo marcó el gol decisivo; en 2016 en el Mundial de Clubes, con triunfo 2-0 para los merengues en semifinales; y en 2022 en un amistoso en Estados Unidos. Cinco victorias en cinco partidos para el conjunto de Chamartín.

Más allá de las Águilas, el Real Madrid ha construido un historial dominante ante clubes mexicanos. En más de 25 enfrentamientos suma 17 victorias, aunque también ha vivido tropiezos memorables, como la derrota ante Necaxa en penales en el Mundial de Clubes 2000, las caídas frente a Veracruz, Pumas y Monterrey en giras de los años noventa, e incluso la sorpresa que dieron los Pumas en 2004 en el Santiago Bernabéu. Aun así, la balanza se inclina con claridad hacia los blancos, que han impuesto su jerarquía en la mayoría de las ocasiones. El capítulo más reciente data de junio de 2025, cuando los merengues vencieron 3-1 al Pachuca en la fase de grupos del Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo debutará en el Estadio Azteca

La otra gran noticia en torno al renovado Estadio Azteca es Cristiano Ronaldo, según reportes recientes, la Selección Mexicana inaugurará el recinto con un amistoso frente a Portugal el 28 de marzo de 2026, lo que significará la primera visita del astro luso al Coloso de Santa Úrsula. El duelo servirá como antesala al Mundial y promete ser un espectáculo histórico.