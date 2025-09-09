Nuevo "robo" a España: Francia se lleva a una perla del Real Madrid

En España hay más de un millón de futbolistas federados y todo hace presuponer que el sueño de todos ellos es llegar a vestir la camiseta de la selección Española. Sin embargo, no siempre es así. La oportunidad deportiva o cuestiones políticas ha llevado a muchos jugadores a vetar al “buque insignia” del sentimiento español.

Más de 40 futbolistas no nacidos en España, como Di Stéfano, Kubala o Puskas optaron por defender los colores de La Roja. De hecho, España es uno de esos países en los que más jugadores extranjeros han jugado.Sin embargo, también hay una lista nada desdeñable de jugadores que, aún habiendo nacido en nuestro país, han optado por defender otro escudo. Muchos futbolistas españoles han elegido representar a otras selecciones nacionales, generalmente por razones de doble nacionalidad, origen étnico o preferencia personal. Algunos ejemplos incluyen a Achraf Hakimi (Marruecos), Iñaki Williams (Ghana), y Alejandro Garnacho (Argentina). Las razones varían, desde la conexión cultural con el país de origen de sus padres hasta la búsqueda de una mayor oportunidad de jugar en un equipo más competitivo.

Ahora un nuevo robo parece consumarse. Si el pasado mes de agosto, desde Marruecos advertían que iban a por todo con Thiago Pitarch para evitar un nuevo caso Lamine Yamal, ahora es Francia la que ha puesto el punto de mira en otra joya del Real Madrid.

En la mira de España y Francia, el prometedor Leo Lemaitre del Real Madrid se acerca cada vez más a Les Bleus. El lateral zurdo de 16 años ha sido preseleccionado con la selección sub-17 para los dos partidos amistosos programados el 17 y 19 de septiembre contra Finlandia, como preparación para el Mundial de esta categoría, que se disputará en Catar del 3 al 27 de noviembre.

"Siempre ha querido representar a Francia"

"Vamos a seguirlo, sí, y quizás invitarlo a una concentración de la selección sub-17 ", dijo un miembro de la dirección técnica nacional a finales de agosto, y así ha sido. "Siempre ha querido representar a Francia ", confirmó también a L'Equipe un miembro de su entorno profesional. Nacido en Zaragoza en 2009, de padre francés y madre española, el zurdo de 1,94 no fue incluido en la lista de 26 jugadores que el seleccionador español Sergio García presentó para la concentración de la selección sub-17 de La Roja a finales del mes pasado.

El joven milita en el Cadete A del equipo blanco y destaca por su altura y su buen dominio del balón a la hora de sacarlo desde atrás. Leo, nacido en Zaragoza el 20 de marzo de 2009, se formó en el Olivar y pasó el Real Zaragoza, donde estuvo hasta 2021, cuando lo fichó el Real Madrid.

Es un jugador que ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, pero todo parece indicar que cambiará la Roja por Francia.