Militao no puede resistirse y cuelga el vídeo de su gol al Leganés... Desde su propio campo

El Real Madrid y el Leganés se enfrentaron ayer en un test de pretemporada, a puerta cerrada, en el que los de Xabi Alonso se impusieron al equipo dirigido por Paco López. El Leganés se adelantó con el gol de Suleiman El Haddadi (hermano de Munir), pero remontaron Brahim, Huijsen, Militao y el canterano Thiago Pitarch. No trascendió mucho del partido, en el que no hubo cámaras, pero Militao no pudo resistirse a publicar el golazo que marcó desde su propio campo, grabado desde muy lejos. Lo publicó en sus redes sociales, acompañado del emoji de una diana.

Este gol, eso sí, no le sumará en la estadística al brasileño, que lucha por recuperar la forma después de una época muy complicada por las lesiones. Militao ha jugado con el Real Madrid 173 partidos oficiales y ha marcado 12 goles.

El partidillo sirvió a Carreras jugara su primer encuentro en el lateral izquierdo. El centro del campo titular estuvo formado por Ceballos, Brahim y Valverde; la delantera por Vinicius, Mbappé y Gonzalo y la defensa por Carvajal, Huijsen, Asencio y Carreras. Es todavía época de hacer muchas pruebas. El equipo descansa hoy sábado y volverá a la actividad mañana, en doble sesión.

El plan del Real Madrid hasta el comienzo de la Liga

El Real Madrid regresó de las vacaciones el lunes pasado, después del descanso necesario por el Mundial de Clubes, y tendrá su primer y único amistoso oficial el próximo martes a las 19:00 contra el Tirol, en Austria. Una semana después (19 de agosto), llega la primera jornada de Liga contra Osasuna. El tiempo es justísimo, en realidad insuficiente, y hasta el viaje a Innsbruck, el conjunto blanco seguirá entrenándose en Valdebebas, con jornadas de mucha carga física para la puesta a punto, y de conocer los métodos del nuevo técnico. «Mucha táctica, sobre todo. Trabajamos mucho la presión, estar juntos, tocar mucho la pelota entre nosotros y conocernos más. Han venido jugadores nuevos. Hemos tenido un torneo en medio, pero también falta mucho acople entre nosotros. Estar más juntos a la hora de defender y atacar, eso es lo que estamos puliendo ahora», afirmó Valverde en los medios oficiales del club.