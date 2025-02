Montse Tomé, contra las cuerdas: las jugadoras disparan contra la seleccionadora en el juicio contra Rubiales

Montse Tomé deberá declarar el próximo lunes 10 de febrero como testigo en el juicio contra Luis Rubiales por su inadecuado beso a Jenni Hermoso a petición del ex presidente de la RFEF y de Rubén Rivera.

Sin embargo, la seleccionadora ya se ha convertido en una de las protagonistas de la primera semana de juicio al ser señaladas por las futbolistas que han sembrado dudas sobre la primera convocatoria de la seleccionadora como parte de una supuesta venganza de la RFEF contra la delantera de Tigres.

El 18 de septiembre de 2023, Tomé ofrecía ayer su primera lista de convocadas y soltó una bomba en toda en toda regla: En la lista de 23 convocadas no estaba Jenni Hermoso aunque sí quince campeonas del mundo y diecinueve de las 39 firmantes de la carta de renuncia a la selección en la que exigían profundos cambios estructurales antes de regresar al equipo nacional.

Las nueva seleccionadora se mostró convencida de que todas asistirán a la llamada de "La Roja" -no en vano se enfrentaban a graves sanciones- y explicó el motivo de la ausencia de la víctima del polémico beso de Luis Rubiales.

¿Protegerla?

"Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras. La mejor forma de ayudarlas es estar con ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así, pero contamos con ella", comentó entonces la seleccionadora sobre la delantera madrileña que fue protagonista no deseada en la entrega de trofeos de la Copa Mundial conquistada el pasado 20 de agosto.

La reacción de la futbolista no se hizo esperar yJenni cargó con dureza contra la flamante seleccionadora y la RFEF en un duro comunicado.

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo" comenzaba afirmando la campeona del mundo.

"Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", sentenciaba.

Ahora, esa polémica lista sigue coleando y han colocado a la seleccionadora en una difícil encrucijada. Las declaraciones de Misa, Alexia, Paredes y Codina como testigos en el juicio a Rubiales han vuelto ha colocarla en el disparadero. "Incomprensible que no estuviera en esa convocatoria. Para mí, había sido la mejor si no la segunda o la tercera...", afirmó ante el juez Misa Rodríguez.

"Decían que era para protegerla pero yo no entendí que se la privara de hacer su trabajo por algo que no tenía culpa", declaró Alexia Putellas.

Paredes y Codina tampoco entendieron la decisión. “Me sorprendió que no la convocaran, era una jugadora importante y había hecho un grandísimo Mundial. Era raro que no la llamaran. Hablé con ella, me dijo que era una faena porque quería tener normalidad en su vida y eso pasaba por ir a la Selección cuando ella misma entendía que tenía que ser seleccionada”, afirmaba ayer Irene Paredes.

“A nivel deportivo tenía que ser seleccionada. Hablé con ella, estaba un poco disgustada evidentemente, quería estar en la Selección a pesar de todo”, sentenció Codina.

Difícil convocatoria a la vista

Unas declaraciones que colocan a la seleccionadora en una difícil situación de cara a la próxima convocatoria para sus partidos de la Nations League los días 21 y 26 de febrero. Su convocatoria de noviembre ya provocó una sonoro escándalo al cargarse a Jenni Hermoso, Misa Rodríguez e Irene Paredes. "No vendan su alma al diablo", escribió Jenni tras esta decisión.

¿Se atreverá a dejarlas fuera en su próxima convocatoria?