Luis Enrique: “No puede haber mejor seleccionador para España que Guardiola”

Fútbol

La selección vuelve tras la Eurocopa. “Hay que mirar hacia delante y ser competitivas. Recuerdo de jugador que los partidos de septiembre eran complicados y más el encuentro contra Suecia que va marcar el devenir del grupo”, ha asegurado Luis Enrique, que ha reconocido que ha dado descanso a algunos futbolistas y así sube la competencia para buscarse un hueco en la selección. “He sido entrenador de club y entiendo las posturas de los clubes. Estoy encantado de que me llamen, pero voy a llevar mi opinión a cabo y voy a intentar hacer lo mejor para los jugadores y la selección”.

El seleccionador ha elogiado a Guardiola, que ha dicho que quiere entrenar a una selección: “Me encantaría que fuera seleccionador de España y ver a la selección bajo su impronta. No puede haber mejor seleccionador”.

El entrenador ha asumido la responsabilidad en el cambio de entrenador de porteros en la selección. “Hay que evolucionar, también en las personas que rodean a los jugadores”, ha explicado.

Acerca de las novedades: “La burbuja paralela que se hizo antes de la Eurocopa fue determinante, pero no por venir sino por verlos cómo se comportan en ejercicios en los que tu pides determinadas cosas”.

“Italia fue campeona, nosotros hubiéramos querido llegar a la final”, ha recordado el técnico. “Cumplimos con las expectativas, marcamos más goles empatados con Italia, fuimos las que tuvimos más balón en campo contrario y la que más pases al área dimos y supimos adaptarnos a la adversidad. Éramos la quinta selección más joven. Hay muchas cosas positivas, pero es el pasado”.

Sobre Íñigo Martínez, que renunció a la Eurocopa, ha asegura que no ha hablado con él, pero que le ve competir bien y que supone que no tendrá problemas para ir.

Le han preguntado por qué no hay jugadores de Andalucía. “Ahora qué soy, anti andaluz”. Respecto a Fabián y Thiago, que no los ha convocado, ha dicho que hay futbolistas que salen perjudicados de la Eurocopa, igual que hay otros beneficiados.

Abel Ruiz es la gran sorpresa: “Hay jugadores que no están y podrían estar. Abel acabó bien la temporada y el inicio de pretemporada y en la sub’21 hemos visto su fútbol, su manera de moverse, asociarse, el gol y con una trayectoria muy marcada en las categorías inferiores. No le he llamado, estará contento de verse, cuando esté aquí ya veré que le ha parecido”.

Luis Enrique ha meditado sobre el gran número de partidos. “Hay que buscar un calendario común que contente a todos. Los jugadores no son máquinas y necesitan períodos de descanso y siempre se utilizan a los mejores y no son todos iguales, por mucho que queramos fingir”.

“La situación de Sergio Ramos”, ha contestado sobre el jugador del PSG, “es la misma que la temporada pasada. No ha competido.

Sobre la ausencia de jugadore del Real Madrid no ha contestado: “Mis hechos responden más que mis palabras. Sólo puede complicarme intentando explicar algo”.

También le han preguntado de Mbappé y si le gustaría que jugase en LaLiga: “Puede ser que sí o puede ser que nó. Qué más me da a mí”, ha contestado.