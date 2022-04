Luis Enrique: “Esto es un Mundial, ¿qué esperabais?”.

España fue a Catar a que le anunciaran el futuro y se quedó a medias. Sabe que debuta el 23 de noviembre, pero hasta junio no sabrá si el rival es Costa Rica o Nueva Zelanda. Las repescas condicionaban el sorteo, aunque poco cambie en la planificación de los seleccionadores. Y eso es lo único que puede intranquilizar a Luis Enrique. «He vivido muchas fases finales y es muy importante el primer partido por la confianza que te genera un buen resultado, pero es muy difícil ganar ese primer partido», confiesa el seleccionador.

El Mundial de Catar es diferente hasta en eso. Será el primero que se dispute en el invierno del hemisferio norte, entre noviembre y diciembre. Y será también el primero que tenga una mascota que se llama La’eeb y que llega del «metaverso de las mascotas», sea lo que sea lo que significa eso. «Un universo paralelo que no se puede describir con palabras y cada uno puedo imaginar como quiera», aclara la FIFA.

Catar 2022 FOTO: Antonio Cruz

Cada uno entenderá lo que quiera del metaverso y tambíén del sorteo. «Me da igual», se le podía leer en los labios a Luis Enrique antes de saber que Alemania iba a ser el rival principal de España en la primera fase. El seleccionador ya jugó contra los alemanes en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Era en la primera fase, como ahora, antes de cruzarse con Tassotti y su codo en los cuartos de final.

Tiene razón Luis Enrique porque todo da igual. El sorteo sólo marca los tres primeros pasos del camino. Los demás los construyen los equipos. El rival en octavos de final saldrá del grupo que encabeza Bélgica y que completan Croacia, Marruecos y Canadá. «Es un grupo interesante y que no es fácil, no sólo por España», dice el seleccionador alemán, Hansi Flick. Y confiesa que el sorteo ha cambiado sus planes porque antes del Mundial Alemania tenía pensado disputar un amistoso contra Japón. «Obviamente no se disputará», dice Flick.

«Esto es un Mundial, ¿qué esperabais?», afirma Luis Enrique. «Tranquilidad absoluta. Será un gran partido», dice sobre el gran enfrentamiento de la primera fase. «A Alemania la conocemos muy bien y ellos nos conocen también a nosotros. Lo que nos tiene que dar tranquilidad es que nosotros somos cabezas de serie por lo que hemos hecho en estos últimos años. No hay nadie más arriba en nuestro grupo. Será un bonito reto», asume.

El seleccionador español mira al pasado para coger confianza. «Nosotros nunca lo hemos tenido fácil y el precedente que hay contra Alemania es más que ejemplar para darnos confianza», recuerda. En el último enfrentamiento España ganó 6-0 a los alemanes en el estadio de La Cartuja. Era el partido que dio acceso a la Roja a la fase final de la Liga de Naciones.

«Nosotros lo de siempre, a dar guerra contra todos y que sea difícil jugar contra España», resume Luis Enrique.

No se pueden hacer planes, aunque el cuerpo lo pida. Y se puede imaginar un Argentina-Francia en octavos de final si alguna de las dos se equivoca, como ya sucedió en el Mundial de Rusia. O un Brasil-Portugal si una de las dos no cumple el objetivo de ser primera de grupo para evitar rivales incómodos. El camino de España llevaría a enfrentarse con uno de los dos, brasileños o portugueses en los cuartos de final.

Otras trampas que deja el sorteo es la posibilidad de que Inglaterra tenga en su grupo a otro equipo de las islas si Gales o Escocia se clasifican en la repesca que aún tienen pendiente con Ucrania como tercer participante. Aunque para los ingleses el premio es jugar el primer cruce, en teoría, contra el segundo del grupo de Catar, que completan Países Bajos, Senegal y Ecuador. Un grupo equilibrado en el que cualquiera podría clasificarse.

«No nos podemos quejar ni tampoco estar contentos, estamos bien. A los argentinos les digo que disfruten del Mundial, ojalá que sea con Argentina hasta el final», asegura Scaloni, el seleccionador argentino. Pues eso. Quedan casi ocho meses para que comience el Mundial. Será ya en otra temporada. Y entonces, todo puede verse de manera diferente.