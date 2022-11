Mario Ferri lleva más de 12 años invadiendo grandes eventos, pero pocos se esperaban que hubiese una persona capaz de retar a Qatar. Y es que Ferri no solo salió al campo para interrumpir el partido entre Portugal y Uruguay, sino además lo hizo con la bandera LGTBI. Esto ya estaba generando polémicas e incluso FIFA amenazó a las federaciones para que no mostrasen los brazaletes con los logos del arcoíris.

Este italiano ayudaba a refugiados ucranianos que se encontraban en problemas por la guerra que se desató en Rusia. La camiseta de Supermán es su sello de identidad. La primera vez que saltó al césped en un Mundial fue en Sudáfrica cuando jugaba España y Alemania, después fue en Brasil 2014 y ahora en Qatar.

Primera invasión a la cancha en #Qatar2022, rápidamente aparecieron los policías para detenerlo. pic.twitter.com/0PSgdyTMrx — Andrés Illingworth (@aillingworth96) November 28, 2022

Uno de sus trucos para invadir el terreno de juego en el Bélgica vs Estados Unidos fue hacerse pasar por discapacitado e ir en silla de ruedas al encuentro en una zona privilegiada que le permitía saltar al terreno de juego. Otros de los mensajes que también decía era: “Save Ukraine” (Salven a Ucrania) y en la espalda llevaba serigrafiado un mensaje que también ha dado que hablar en este Mundial. “Respect for the iranian woman” (Respeto por las mujeres iraníes), un manera de protestar a raíz de la muerte de Mahsa Amini.