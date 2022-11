Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 30 de noviembre

El Mundial de Qatar entra en la fase final para despedir la primera ronda conformada por los grupos. Hoy les toca el turno a Túnez, Francia Australia, Dinamarca, Polonia, Argentina, Arabia y México. El calendario completo es el siguiente: Túnez vs Francia (16:00), Australia vs Dinamarca (16:00), Polonia vs Argentina (20:00) y Arabia vs México (20:00).

La Francia de Mbappé está siendo una de las selecciones que mejores sensaciones están dejando en este inicio de Mundial. Aparte de los resultados, el juego del equipo es impecable. Por su parte, Australia y Dinamarca quieren acompañar a la selección francesa en los octavos. Polonia y Argentina quieren ser primeras de grupo y corren el riesgo que como una de las dos pierdan se quedan fuera porque en el otro enfrentamiento entre Arabia y México el ganador puede hacerse con una plaza.

El plato fuerte de la jornada es el Argentina vs Polonia, donde se puede quedar fuera del Mundial un Leo Messi que, de momento, sí apareció en el peor momento para los suyos. A priori, Argentina no debería tener problemas para estar en octavos.

El Mundial sigue dando sus pasos en una nueva jornada apasionante para los aficionados.