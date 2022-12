Mundial de Qatar 2022: El saludo especial de Luis Enrique a los aficionados que se reúnen en Barcelona para ver a España

España ha pasado en una semana de la goleada a las dudas. De un escandaloso 7-0 contra Costa Rica a sentir el miedo a quedar eliminada contra Japón. Una montaña rusa emocional de la que Luis Enrique intentará sacar a sus jugadores en los próximos días. Pero mientras llega el partido de octavos ante Marruecos, el seleccionador sigue entrenando a tope y mandando mensajes en redes socialespara insuflar ánimo a jugadores y aficionados.

En su último post en Instagram, el técnico ha querido acordarse especialmente de aquellos que siguen al combinado nacional en Cataluña. Luis Enrique ha comenzado este sábado con optimismo y al ritmo de la canción de Quevedo, ‘Quédate’, que se ha convdertido en un himno de los aficionados de la Roja, dedicado a los jugadores y cuerpo técnico que están disputando el Mundial en Qatar.

El asturiano, en un vídeo colgado en su cuenta de instagram, aparece yendo al gimnasio de las instalaciones en las que reside la selección. Momento que aprovecha para mandar un saludo a todos los seguidores de la Roja que apoyan a la selección, en especial a los que se reúnen en Barcelona, que son quienes convirtieron la canción en un improvisado himno del combinado español. “¡Ojo que empieza el baile!, escribe el selecionador.

El seleccionador español no para de sorprendernos en este Mundial de Qatar. De ser celoso de su vida privada, con poca actividad en redes sociales y un carácter agrio en las ruedas de pensa, ha pasado a mostrarse como un youtuber más, desvelando secretos de su intimidad o publicando fotos semidesnudo en Instagram. Ya sea en el campo o en las instalaciones que albergan al combinado español en la Qatar University, el técnico asturiano, encantado con su papel de influencer no desaprovecha ninguna ocasión para presumir de su six pack o de sus entrenamientos ya sea en patinete o en bici. Y eso es lo que ha hecho esta misma mañana en una grabación en la que incluso se atreve a cantar.

El seleccionador ha expresado su deseo de que se cumpla la canción de Quevedo y la selección pueda quedarse hasta el final.