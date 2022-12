El Mundial de Giroud: doblega a una gran Inglaterra y mete a Francia en semifinales del Mundial (2-1)

Cada gol es oro en un Mundial, por eso cuando Tchouaméni marcó, Francia decidió dar un par de pasos hacia atrás. Había empezado más animoso el conjunto galo, con las entradas de Dembélé por el lado derecho, pero el gol llegó en un disparo seco del centrocampista del Real Madrid que nadie esperó. El primero, Pickford, el portero, que cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde y se tiró a la desesperada para hacer la foto del gol más bonita. Apenas tomó carrerilla, fue controlar y pum, desde su casa, cruzado, a más de 100 kilómetros por hora, y a gozar. El partidazo de cuartos empezaba de maravilla para el campeón que se ha reencontrado en el Mundial, para el defensor del título. Llegó con dudas por los últimos resultados y con lesionados (Pogba, Kanté, Benzema) ,pero tiene jugadores tan buenos que no le está dando tiempo a echar de menos a los ausentes.

Después de encajar el gol, Inglaterra se estiró. También puede presumir Southgate de manejar una nómina de futbolistas fantásticos. Tan buenos como Harry Kane, un goleador que llevaba un gran Mundial aunque sólo había marcado un gol, y es un piropo. Logró el segundo en estos cuartos, pero sin duda fue el que más lamentó la eliminación porque tuvo la opción de mandar el partido a la prórroga. Pero eso sería después. El delantero tiene miles de minutos de fútbol a sus espaldas y se mueve de maravilla en el área o saliendo de ella. En una combinación con Saka se la lio a Upamecano metiendo el cuerpo para ganar el espacio, pero después no pudo con la rápida salida de Lloris. La siguiente vez, el central le derribó y el árbitro no lo vio. La suerte para el defensa fue que al ser fuera del área el VAR no pudo intervenir. Su hubiera sido unos centímetros más adelante, el penalti era claro.

Atacaba Inglaterra volcada a su lado derecho, mientras el eléctrico y peligroso Foden se desesperaba por el otro costado, ya que apenas intervenía. Tuvo unos minutos de cierto agobio el conjunto de Deschamps, con las acciones de Kane y un par de balones colgados que se quedaron sueltos y cualquier cosa pudo suceder. Poco a poco el equilibrio volvió a imponerse, para convertirse en un partido en el que Griezmann se exprimía en esa labor que está teniendo en Qatar. Mientras, Mbappé permanecía agazapado para dar el zarpazo cuando le llegara una pelota con espacios.

Tampoco Bellingham, el hombre de moda, lograba imponerse, hasta que en el comienzo de la segunda parte obligó a Lloris a hacer un paradón con un disparo lejano. Inglaterra ya había merecido el empate y no tardó en conseguirlo. Su vuelta de los vestuarios fue arrebatadora y Saka siguió siendo una tortura por su lado, para Theo, el que más le tuvo que hacer frente, y para el que se pusiera en su camino. Tchouaméni lo hizo dentro del área y lo derribó. Penalti sin discusión y gol de Kane.

Inglaterra estaba subido en la ola y Francia no veía la manera. Mbappé, desaparecido; Dembélé, desacertado... Mientras el conjunto de los tres leones cargaba el área de Lloris. Lo volvió a intentar Saka y quien más cerca estuvo fue Maguire en una acción a balón parado que cabeceó fuera por poco.

Estaba el campeón preocupado, pero no muerto. En un balón largo a Giroud parecía que el delantero se lesionaba, pues la rodilla se le quedó enganchada. Siguió en el campo, y menos mal... Para los suyos, porque el centro de Griezmann si lo cabeceó, y tuvo cierta fortuna en que la pelota tocara también en Maguire y se fuera a la red. El «sustituto» de Benzema lleva un Mundial impecable en el que además ha conseguido convertirse en el máximo goleador de la selección gala, superando a Henry.

No había dicho su última palabra Inglaterra, que veía en este Mundial una buena oportunidad, y más si dejaba fuera al campeón. Theo culminó su mala tarde con un penalti absurdo a Mount, señalado tras revisión en el VAR. Otra vez el duelo Kane-Lloris. Intentó repetir lanzamiento el fantástico delantero, pero en esta ocasión no impactó bien con la pelota. La mandó a las nubes. Y las esperanzas de Inglaterra se fueron con ese balón.

1- Inglaterra: Pickford; Walker, Stones (Grealish, m.98), Maguire, Shaw; Henderson (Mount, m.79), Bellingham, Rice; Saka (Sterling, m.79), Kane y Foden (Rashford, m.85)

2- Francia: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Dembelé (Coman, m.79), Giroud y Mbappé

Goles: 0-1 (min 17): Tchouaméni; 1-1 (min 54): Kane, de penalti. 1-2 (min 78): Giroud.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Amonestó al inglés Maguire y a los franceses Griezmann, Dembelé y Theo Hernández.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial de Qatar disputado en el estadio Al Bayt de Al Khor ante 68.895 espectadores.