El mensaje de Wanda Nara a Antonella Rocuzzo que luego borró

Wanda Nara ha sido una de las personas más activas en redes sociales durante toda la final del Mundial de Qatar y ha sido objeto de varias polémicas durante el campeonato por sus contradicciones sobre el país anfitrión. Anoche, nada más concluir el partido que proclamaba a Argentina campeona ante Francia, la influencer y modelo no dejó pasar el triunfo de la selección de su país para enviar un mensaje de felicitación a la pareja de Messi, Antonella Rocuzzo, pero no duró mucho y lo borró casi de inmediato.

En dicha historia de Wanda en su perfil de Instagram compartía una foto de ella junto a Antonela Rocuzzo y un texto que decía: “Felizzzz por Argentina. Por él y sobre todo por Ella!!!!! Te quiero Antonela. Los tekilassss que nos tenemos que tomar!!!”.

No era un mensaje con nada ofensivo pero lo borró apenas segundos después, se desconoce si fue por el “error” de incitar a beber “tekilas” o simplemente porque la mujer de Messi no le hizo ni caso. Lo cierto es que Wanda eliminó esta publicación de sus redes sociales a los pocos segundos de compartirla pero no pudo evitar que los aficionados hicieran correr una captura por redes sociales.

Críticas por su presencia en la final

Wanda Nara no se cansa de ser el centro de atención. El viernes, generó una gran polémica cuando publicó una foto en el Aeropuerto de Ezeiza presumiendo que se iba a Qatar junto a sus hijos y en las redes la destrozaron, ya que había asegurado que no asistiría a Qatar porque no compartía la forma en la que “se manejaban algunos temas” en el país anfitrión, en especial todo lo referente a los derechos de las mujeres.

Wanda Nara: No voy a Qatar porque no comparto de cómo abordan algunos temas (?



Also Wanda Nara: A Qatar!!!!



😆 La mujer con más contradicciones de la historia

“Primera vez que viajamos a ver la final de un mundial, Valu era muy chiquito y soñaba con ver la anterior que no pudimos viajar, este viaje y esta experiencia será inolvidable. Vamossssss Argentina por Diossssssss”, compartió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

La modelo aclaró que finalmente voló porque se lo prometió a Valentino, Constantino y Benedicto en caso de que la Selección argentina llegara a la final. Después de una breve escala en Madrid, se subieron a otro avión para llegar a Doha. Wanda Nara cumplió su promesa y llevó a sus tres hijos varones a Qatar, pero escapó a las críticas.

La mediática recibió cientos de mensajes por este viaje exprés, y fue tildada de hipócrita. “Si no fuiste a ningún partido ¿para qué vas ahora? Sois lo peor”, “”Eres una mentira. Dijiste que no ibas a ir por los derechos de la mujeres y ahora haces lo contrario”, “Seguro no querías ir porque allá estaba la China Suárez. Sos patética”, “Si Argentina pierde es todo por tu culpa”, son algunos de los comentarios que le dejaron en Instagram.