Le Normand crece en la otra área

Robin Le Normand ha descubierto con la llegada del otoño su capacidad para jugar en el área. Acostumbrado a defender la propia, desde el derbi contra el Real Madrid ha encontrado una capacidad desconocida para brillar en el área contraria.

Aquel día marcó un gol, el primero de su equipo, sin saber que inauguraba una racha extraña para él. Desde entonces ha jugado cinco partidos y sólo en el último de Liga contra el Celta no ha participado en ningún gol. Con el Atlético marcó también en la Liga de Campeones. Era la primera vez en su carrera que marca en dos partidos consecutivos. Con la selección se ha especializado en el pase. Dio una asistencia a Yéremy Pino para abrir el marcador contra Georgia y volvió a hacer lo mismo contra Bulgaria con su excompañero en la Real Sociedad Mikel Merino.

Lo determinante, además, es que el central ha aparecido para participar siempre en el primer gol, como los delanteros decisivos, excepto en el partido contra el Eintracht de Frankfurt.

«Hay un poco de suerte», confesaba con algo de modestia el pasado lunes antes de enfrentarse con la selección a Bulgaria. «Hay trabajo, como siempre, pero hay suerte porque a veces te caen y otras veces haces todo bien y no entran», añadía después. Le Normand no se olvida de su trabajo principal, pero ha cogido gusto a volar en el área contraria. «Voy a intentar mantener esa racha. Primero tengo que defender pero meter goles como el otro día en el derbi son momentos increíbles Espero meter más», asegura.

Sólo había marcado un gol y dado una asistencia en sus primeros 47 partidos con el Atlético. Ahora lleva dos en los últimos tres partidos. Tampoco antes había marcado nunca en dos partidos consecutivos. Y con España, sólo había marcado uno hace casi dos años contra Georgia, en noviembre de 2023.

Le Normand regresa al Atlético habiendo descubierto habilidades nuevas y con la motivación de saberse importante en sus dos equipos. Es el segundo jugador que más minutos ha jugado con Luis de la Fuente como seleccionador, sólo por detrás de Unai Simón y es también el segundo que tiene una racha de imbatibilidad más larga por detrás de Fabián. En sus 27 partidos con España todavía no ha perdido, ha ganado 21 y ha empatado seis. «Significa un orgullo tener la confianza del míster. Siempre lo agradezco. Desde el primer momento, desde la primera llamada he notado esa confianza e intento devolvérsela en el terreno, intento sacar mi mejor versión», admite el central.

Debutó en la fase final de la Liga de Naciones que ganó España después de superar a Italia y a Croacia, meses después de la única derrota de Luis de la Fuente en partido oficial, contra Escocia. Y no jugó contra Colombia en la última derrota de la Roja en un amistoso antes de la última Eurocopa.

Pero Le Normand no cree que su rendimiento sea superior en la selección que en el Atlético. «Yo me siento muy bien en los dos sitios, con mucha confianza. Es verdad que con el Atlético he pasado una lesión importante. Luego jugué bastante al final de temporada. Este año estoy jugando mucho. Agradezco mucho la confianza del míster», asegura.

Su primera temporada en el Atlético fue complicada por un traumatismo craneal que sufrió en el derbi contra el Real Madrid jugado a finales de septiembre. Cuando se recuperó tuvo que jugar varios partidos con una protección, una chichonera que le amortiguaba los golpes. Pero recuperó en seguida la confianza del Cholo y en ello sigue. Ahora, además, marca goles.