La peculiar reacción de Gabriel Rufián tras la victoria del Real Madrid en Champions

El Real Madrid se proclamó campeón de la Liga de Campeones 2023-2024 después de vencer en la final por 0-2 al Borussia Dortmund gracias a los tantos de Dani Carvajal y Vinícius Júnior en la segunda mitad, después de aguantar el ímpetu de los alemanes, con menos efectividad, para hacer realidad la decimoquinta Copa de Europa en el Estadio de Wembley (Londres).

Los de Carlo Ancelotti estuvieron contra las cuerdas en la mayoría de minutos de la final, pero su entereza y fiabilidad en este tipo de encuentros sostuvieron su triunfo, que no se decidió hasta la recta final. Ante las sacudidas de un Dortmund valiente desde el inicio, emergió la figura de Carvajal, le mejor de los blancos, en un córner para adelantar a los madridistas y acercar la 'Decimoquinta'.

Con el 0-1, comenzó otro partido, ya con el Dortmund volcado y el Madrid lleno de confianza, y fue Vinícius, otro de los más destacados, quien remató la faena y cerró el título. Con este triunfo, Toni Kroos, que se despide, Luka Modric, Carvajal y Nacho Fernández alcanzan a Paco Gento y sus seis Copas de Europa para entrar en el Olimpo continental. El club madridista levanta seis Champions en once años y engrosa su leyenda.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que la victoria sobre el Borussia Dortmund es "el punto de partida" para ganar la decimosexta.

El máximo mandatario de la entidad madridista, en declaraciones a Televisión Española, se mostró ambicioso con sus jugadores, a quienes felicitó por la victoria en Wembley sobre el conjunto alemán con goles de Dani Carvajal y Vinícius Júnior (0-2).

"Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho "ahora" y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan", dijo.

Muchas más peculiar fue la reacción de Gabriel Rufián, el diputado independentista de ERC, que se puso a retuitear mensajes contra él: "Esperando la felicitación de

@gabrielrufian Cómo no te voy a querer 🏆", "El pancetas estará encabronao", decía otro. "14+1= 15", retuitó Rufián de otro seguidor.