Otro lío en el PSG: Nasser Al-Khelaifi estalla y denuncia haber sido víctima de un engaño

Las aguas no corren tranquilas en el PSG. Primero fue la abrupta salida de Donnarumma a la que siguió la pelea por el balón de oro con varios candidatos en liza. Pero aún quedaba varios conflicto más. Por un lado, la difícil convivencia entre Zabarnyi, de nacionalidad ucraniana y su compañero ruso Safonov y por otro, la guerra abierta con la Federación francesa por la lesión de Dembélé.

Y en las últimas horas, otro conflicto ha salido a la luz. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, no ha aguantado más y ha denunciado haber sido víctima de un engaño durante la última ventana de fichajes.

El PSG habría tenido un conflicto con la Juventus durante el final del pasado mercado de fichajes de verano. El problema aparentemente surgió por el frustrado fichaje de Kolo Muani, delantero del club parisino, quien estaba en la Vecchia Signora en calidad de cedido. Todo parecía indicar que había un acuerdo por el futbolista, pero el conjunto italiano dio marcha atrás.

El cambio de opinión en Turín habría enfurecido a la directiva del PSG. La Juventus prefirió amarrar a Lois Openda. El técnico catalán, Luis Enrique, no contaba con Kolo Muani, y este movimiento provocó un sobrecupo en la plantilla parisina. El PSG tuvo que acelerar el paso y ceder al futbolista francés en el Tottenham, sin mucho tiempo para negociar a su favor.

De acuerdo con Sport Zone, Nasser Al-Khelaifi llamó por teléfino a Damien Comolli, director general de la Juventus, para lanzarle una amenaza antes del final del pasado mercado de fichajes.

"Recordaré los métodos que usaste"

“Llevas semanas engañándonos. Pero se acabó, no ganarás esta batalla conmigo. Recordaré los métodos que usaste. No lo olvidaré”, espetó el multimillonario y presidente del París Saint-Germain. La operación de última hora en los despachos de Turín, con Kolo Muani acabando finalmente en el Tottenham, hizo estallar a un Al-Khelaïfi que cree que le estuvieron estafando todo el mes de agosto.

Los gigantes franceses habían insistido desde el principio en un préstamo con cláusula de compra obligatoria cercana a los 60 millones de euros. La Juventus intentó renegociar, proponiendo un pago garantizado de 30 millones de euros más 10 millones en bonus condicionados a la clasificación para la Champions League.

Además, llegaron ofertas por Randal desde Italia el último día del mercado, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Kolo Muani se marchó al Tottenham, lo que provocó una airada llamada del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a Turín.