Juicio a Dani Alves: qué pena de cárcel se baraja para el ex jugador y cuándo se conocerá la sentencia

El juicio al futbolista Dani Alves acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton ha quedado visto para sentencia tras concluir el juicio en la Audiencia de Barcelona por un delito "un delito de agresión sexual con acceso carnal".

Durante las tres jornadas que ha durado el juicio, su defensa ha intentado conseguir atenuantes para rebajar una eventual condena, a la vez que el jugador ha afirmado ante el tribunal que mantuvo sexo consentido con la víctima. La denunciante ha ratificado que el futbolista la agredió en el lavabo de la discoteca, como ha mantenido desde esa misma noche, el 30 de diciembre de 2022. La abogada de Alves, Inés Guardiola, persigue un atenuante por embriaguez para rebajar la condena, y, al no contar con un test de alcoholemia que lo acredite, ha tratado de demostrarlo con el testimonio de su mujer y los amigos que cenaron con el futbolista.

Tras la jornada de ayer miércoles en la que declaró Dani Alves como acusado, el tribunal tendrá 20 días para decidir y dictaminar sentencia. La Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para el futbolista brasileño, sentencia que la acusación particular amplía hasta los 12 años.

La defensa ha planteado su absolución o como alternativa una pena subsidiaria de un año de cárcel por un delito de agresión sexual, resultado de aplicar la eximente incompleta de embriaguez, así como las atenuantes de reparación del daño y vulneración de derechos fundamentales por la supuesta parcialidad del proceso judicial.

El juicio llegaba ayer a su fin no sin antes celebrar una breve "vistilla" en la que la defensa del futbolista ha vuelto a reclamar su puesta en libertad inmediata, petición que la justicia ha rechazado ya en tres ocasiones en el último año y que la sala resolverá en los próximos días, antes de dictar sentencia.

Sin embrago el "caso Alves" no caba con este juicio. El futbolista brasileño podrá recurrir su decisión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, finalmente, al Tribunal Supremo.

Las penas que establece la ley

Actualmente, en España, este tipo de condenas se rigen por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Las penas de sus principales delitos son las siguientes:

Agresión sexual - penas de cárcel de 1 a 4 años.

Violación - penas de cárcel de 6 a 12 años.

Agravantes como por ejemplo la sumisión química modifican las penas de la siguiente manera:

Las de agresión sexual con un agravante oscilan entre 5 a 10 años de prisión.

Las de violación con agravante oscilan entre de 7 y 15 años de cárcel.

¿Que dice la ley del atenuante del alcohol?

El giro en la defensa del futbolista no tiene otro fin que la reducción de la condena de entre 9 y 12 años a la que se enfrenta. La nueva ley del "Solo sí es sí" introdujo nuevos agravantes en la reforma del código penal como la sumisión química de la víctima mediante la administración de drogas o fármacos pero, el consumo de alcohol por parte del agresor sigue siendo un atenuante. En nuestro país, si se comete una infracción de tráfico y, además, se ha bebido alcohol, la pena impuesta será mayor. Sin embargo, si una persona comete un delito sexual mientras está bajo los efectos del alcohol, puede entenderse como un atenuante que le rebaje la pena.

La actual regulación del Código Penal contempla como eximente la intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, junto a la producida por drogas u otras sustancias que causen efectos análogos, siempre que impida al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, exigiendo además como requisitos que tal estado no haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción penal y que no se hubiese previsto o debido prever su comisión. Cuando la intoxicación no es plena, pero la perturbación es muy importante, sin llegar a anular la mencionada capacidad de comprensión o de actuación conforme a ella, la embriaguez dará lugar a una eximente incompleta del artículo 21.2ª en relación con el 20.2º CP.

De hecho hay numerosos antecedentes. Por ejemplo en 2001, el Tribunal Supremo rebajó de 13,5 a 8 años de cárcel la condena impuesta a un joven que violó a una chica deficiente mental al apreciar la atenuante de estado de embriaguez al cometer la agresión. En septiembre de 2022, la juez de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón rebajó de 30 a 12 años la pena de cárcel para dos violadores al estar borrachos. Un hombre acusado de violar a su hija de 9 años también vio reducida su pena en tres años al tenerse en cuenta el grado de intoxicación etílica.

Si el tribunal acepta la embriaguez de Dani Alves, su condena podría incluso quedar reducida a cuatro años.