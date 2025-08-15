El país más radiactivo del mundo ha disputado el 14 de agosto de 2025 el primer partido de fútbol de su historia

La selección de las Islas Marshall ha disputado el primer encuentro de su historia, perteneciente a la Outrigger Challenge Cup, y aunque se mostró hasta cierto punto competitiva cayó por 0-4 ante el conjunto de las Islas Vírgenes estadounidenses (0-4).

Las Islas Marshall son una nación de Oceanía compuesta de cinco islas, 29 atolones y alrededor de 40.000 personas. Hasta este jueves esta pequeña población localizada a miles de kilómetros de la costa de Australia era la única nación del mundo sin equipo de fútbol.

Tras mucho tiempo intentándolo consiguió disputar su primer partido de fútbol once de su historia, por lo que la derrota fue lo de menos. La satisfacción era plena por este histórico estreno. Cayó ante un rival que no ganaba un partido oficial desde 2022 y que contó con Rakeem Joseph como figura, al marcar un triplete.

El triunfo en Springdale le otorga el torneo a Islas Vírgenes, 207 del ránking de la FIFA, mientras que Islas Marshall se enfrentará el sábado 16 a Turcas y Caicos.