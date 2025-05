Las Palmas amenaza con denunciar al Sevilla por alineación indebida: ¿Qué dice LaLiga?

La penúltima jornada de LaLiga EA Sports llega rodeada de polémica. Tal y como adelantó la Cadena COPE, Las Palmas estaría estudiando la posibilidad de denunciar al Sevilla ante el Comité de Disciplina por alineación indebida de Badé el pasado martes en el duelo entre ambos en el Sánchez Pizjuán. El jugador francés fue sustituido el pasado sábado en Balaídos por un capítulo de conmoción cerebral, según recogió el colegiado González Fuertes en el acta arbitral.

Según explicó Isaac Fouto en Cope el jugador fue sustituido por el protocolo de conmociones cerebrales, que concede una sustitución más a los equipos durante el transcurso de los partidos.

"Hay una norma o recomendación de que tienen que pasar seis días desde que ese futbolista ha jugado ese partido y ha sido sustituido hasta que vuelva a jugar", explicaba.

Tras ello, anunciaba que los servicios jurídicos del equipo canario estudian denunciar la situación este viernes ante el Comité de Disciplina. Así lo confirmó Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, en 'El Chiringuito': "Nuestros servicios jurídicos están valorando la situación". Y añadió: No hay antecedentes sobre este tema y, por lo tanto, vamos a ver cuál es la valoración que nos dan".

Fouto, no obstante, puso varios ejemplos como los de André Almeida o Pablo Barrios, que también han pasado por esta situación y no jugaron el siguiente partido de sus respectivos equipos.

Una denuncia sin recorrido

Si esta denuncia fuese admitida, el Sevilla no estaría salvado matemáticamente. Sin embargo, no parece que las quejas de los canarios vayan a tener mucho recorrido. Desde el Sevilla aseguran que recibieron el OK de LaLiga para alinear a su futbolista, pero aún hay más. Desde la patronal del fútbol español han aclarado a Estadio Deportivo que la presunta alineación indebida de Badé contra Las Palmas no tiene recorrido ninguno, pues “el protocolo de LaLiga/RFEF no estipula plazo tras sustitución adicional por conmoción cerebral para que el jugador vuelva a ser alineado”.

A pesar de ello, se ha llegado a especular con que el baile de fechas protagonizado por LaLiga con el partido entre el Sevilla y el Real Madrid tenga que ver con esta denuncia. El organismo que preside Tebas anunciaba esta mañana que dicho encuentro salía del horario unificado para disputarse el lunes a las 20:00 horas. Minutos después, dicho encuentro regresaba a la jornada dominical aunque sin horario determinado y finalmente aparece de nuevo programado para las 19:00 del domingo.