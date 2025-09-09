Palo para el Barça, el Camp Nou no está listo: el partido contra el Valencia se disputará en el Johan Cruyff ante 6.000 espectadores

Se habían señalado en rojo varias fechas en el calendario para el estreno del nuevo Camp Nou: que si para el 125 aniversario, el Clásico de la pasada temporada, el Joan Gamper o, finalmente, el estreno en casa del presente curso. El Barcelona ha disputado las tres primeras jornadas de Liga fuera de casa para llegar a tiempo (victorias contra Mallorca y Levante, y empate contra el Rayo Vallecano)... Pero tampoco, pues todavía no ha obtenido la Licencia de Primera Ocupación después de la última revisión del ayuntamiento. Por tanto, el duelo que los azulgrana van a jugar contra el Valencia el próximo domingo a las 21:00 será finalmente en el Johan Cruyff, el estadio en el que juega el B y el equipo femenino, con capacidad para 6.000 espectadores. La opción de Montjuïc, donde ha jugado durante las obras, se descartó por miedo a cómo estuviera el césped después del concierto de Post Malone el viernes.

¿Y en la Champions?

El debut en casa del campeón se verá, por tanto, en familia. El club tiene que hacer público cómo será la repartición de entradas. Habrá una pérdida económica, pues en esta primera fase del Camp Nou, cuando estén todos los papeles en regla, se espera un aforo de 27.000 espectadores.

En el Johan Cruyff, el club ha tenido que hacer algunas obras para cumplir con todas las reglas, como la instalación de todas las cámaras del VAR necesarias.

Los dos siguientes partidos del Barcelona como local son contra el Getafe (21 de septiembre) y contra la Real Sociedad (28 de septiembre), pero especialmente preocupante es el estreno como local en la Champions contra el PSG (1 de octubre). La entidad barcelonista señaló el Camp Nou como estadio oficial para la competición europea, aunque tiene margen de maniobra. Eso sí, el estadio en el que juegue ese partido contra el ganador de la última edición tiene que ser el mismo que para el resto de jornadas de la liguilla en casa, contra Olympiacos, Eintracht y Copenhague, este último ya en enero de 2026.

Así da explicaciones el Barcelona en un comunicado: "El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou. El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas".