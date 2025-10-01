Pedri contra Vitinha, el gran duelo del centro del campo en el Barcelona - PSG

Pedri cumple el próximo 25 de noviembre 23 años, pero ya tiene galones en el Barcelona. Es, por ejemplo, el ídolo de algunos de los canteranos que ya coquetean con el primer equipo, como Dro. Es el dueño del balón en el césped y Hansi Flick también quiere que sea uno de los dueños de la palabra fuera de él. «Para un equipo es importante tener líderes y creo que en esta posición él puede serlo. Es uno de los capitanes [el quinto] y cuando tienen alguna opinión quiero que la transmitan, que no digan “sí, sí, entrenador”, que hablemos y den sus opiniones», aseguró el preparador antes del partido de esta noche de los azulgrana contra el PSG.

«El míster quiere que dé un paso adelante aparte de en el campo, en el vestuario. Me cuesta, vine aquí como un niño, pero poco a poco me voy acostumbrando, me siento más importante y voy asumiendo ese rol», afirma el canario.

Su fichaje fue en el verano de 2020, pero no se sabía si se iba a quedar en el primer equipo, iba a ir al filial o incluso a ser cedido. Ronald Koeman era el entrenador y fue sincero. «No te conozco», le dijo. Venía de Las Palmas, que había jugado en Segunda División. En tres entrenamientos ya decidió que iba a seguir y en pocos partidos se convirtió en un fijo. Lo fue para el neerlandés y para Xavi, siempre que las lesiones se lo permitieron. Lo está siendo también para Flick, ahora que no tiene que visitar la enfermería casi nunca. Algo ha cambiado en su preparación.

Los cambios de Pedri en la preparación

«No diría que he cambiado una barbaridad, pero la preparación física en el club si cambió», desvela. Por ejemplo, hace ayuno intermitente, aconsejado por su amigo Ferran Torres, como reconoció en Fútbol Fiesta, un evento de Decathlon. También lo juega casi todo. Este curso, en el que Flick apuesta más por las rotaciones, para mantener a toda la plantilla alerta y para dar descansos, el único futbolista que ha sido titular en todos los partidos es Pedri, que es quien más minutos acumula: 697 de los 720 posibles, sin contar los añadidos. Su forma de prevenir lesiones es no parar.

Vitinha, entre algodones en el PSG

«Está en todas partes en el campo. Nos da control y sabe exactamente dónde colocarse. Es muy bueno y organiza el equipo muy bien junto a De Jong», analiza Flick a su jugador. El técnico alemán le pide lo mismo que Luis Enrique cuando era el seleccionador español: «Que siempre pidiese la pelota, que cuantas más pelotas tocara era mejor para el equipo», confiesa Pedri. Eso «Lucho» se lo pide ahora a Vitinha, que ha llegado a tiempo para el gran partido tras superar unas molestias. El portugués quedó tercero en la votación del Balón de Oro y Pedri fue undécimo, lo que sorprendió a una parte del mundo del fútbol, a la que tiene encandilado. «Ya tengo jugador preferido: Pedri», ha dicho el británico Paul Scholes.

Pedri y los goles y las asistencias

El canario y Vitinha son posiblemente los dos centrocampistas más influyentes en sus equipos. «Somos jugadores a los que nos gusta tener el balón, no correr detrás de él. Los medios de cada equipo van a tener un papel fundamental en el partido y creo que van a decantar la balanza», opinó el español sobre el duelo de hoy en Montjuïc. En la primera jornada de la Champions, el luso del PSG fue el centrocampista que más pases dio (102) y Pedri, el tercero (94), ambos con un 94 por ciento de acierto en la distribución. En medio, Rodri (97 combinaciones y 96 por ciento de éxito). Los que critican a Pedri apuntan a que le cuesta aparecer en los números «gordos»: este curso solo ha marcado un gol y no ha repartido ninguna asistencia. Vitinha, por ejemplo, lleva un tanto y cuatro pases definitivos. La gran campaña pasada, Pedri la cerró con seis dianas y ocho asistencias, y el portugués con 8 y 5, respectivamente. No es una barbaridad, pero los compañeros lo tienen claro. «Balones a Pedri», dice Olmo. «El MVP se lo tendría que llevar siempre Pedri», aseguró Ferran tras ganar un trofeo de mejor jugador de un partido. «Pedri es como Harry Potter, esperemos que esta vez no traiga la varita», concluye Luis Enrique.