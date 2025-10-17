El periodista que ha enfadado a Flick le responde: "Lamine llegó tarde y eso lo sabe todo el vestuario"

Hansi Flick estalló contra De la Fuente por la lesión de Lamine Yamal, pero estuvo mucho más comedido con Jan Urban, el mítico ex de Osasuna, por la lesión de Lewandowski con Polonia. Y eso que las lesiones le pueden amargar al técnico el regreso a LaLiga después de la derrota contra el Sevilla hace quince días. Debía ser que se guardaba su enfado para cuando tuvo que explicar que en ningún momento Deco ha interferido en sus órdenes.

Porque ahí sí que se encendió. Bastó con que le preguntaran si Lamine jugó tocado ante el PSG por presión del club para que saltaran chispas. «Eso es basura», dijo con tono seco, visiblemente molesto. Y fue a más: «En este club y con Deco especialmente agradezco que crean en nuestro trabajo. Nunca nos pedirían esto. No es cierto, no tengo nada que esconder. Es una basura y si alguien lo dice es que miente». Ni rastro del entrenador sereno que minutos antes hablaba de «soluciones» y «confianza en el grupo». Cuando se insinúa que su autoridad puede estar en duda, se transforma.

Marçal Llorente, el periodista que sacó la noticia le contestó en X: "Llevo muchos años en el periodismo y sé cómo funciona esto.

El periodismo consiste en explicar la verdad, no en taparlo todo para que no se entere la afición y en ser portavoz de la versión oficial para que te aplauda la maquinaria del poder.

La info es verídica, explicada y contrastada también por otros medios y fuentes", escribió.

"Es comprensible. Flick necesita protegerse y proteger a Lamine. Si lo reconociera se estaría inmolando, pero en el vestuario hay testigos.

No ha podido negar el retraso.

Y lo que es incontrovertible es que Flick castiga con la suplencia los retrasos de los jugadores y Lamine llegó tarde y eso lo sabe todo el vestuario. Incluso desde el departamento de comunicación del club lo admitieron, inicialmente, según contaron algunos periodistas.

Recientemente, Laporta y Deco pidieron públicamente más compromiso de los jugadores.

La política de comunicación de los actuales gestores del Barça es no admitir nada, negarlo siempre todo y atacar.

Pero la versión oficial ya ha quedado desmentida, repetidamente, por los hechos y la realidad.

También negaron que le cambiasen la convocatoria a Xavi y se la cambiaron.

Flick es un magnífico entrenador, una bendición para el Barça, y sería deseable que le dejaran trabajar en paz.

Y LamineYamal es un extraordinario jugador.

Y, si él quiere y se lo propone, será el mejor del mundo durante muchos años para la felicidad del barcelonismo.

Y ojalá el Barça lo gane todo y siga habiendo periodismo", acaba.