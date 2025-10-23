La pesadilla de una árbitra internacional: "He sido acosada por futbolistas"

Manuela Nicolosi, una de las árbitras más reconocidas de Europa, denuncia el sexismo y el machismo que aún reina en el fútbol y la pesadilla que ha tenido que vivir en los campos de fútbol donde ha sufrido acoso y ha sido criticada por su físico.

Hace algunos meses provoco un gran revuelo por un inesperado anuncio: se convirtió en la primera mujer en impartir justicia en la Kings League, una competición que algunos aficionados consideran más espectáculo que fútbol. A lo largo de su carrera ha arbitrado más de 200 partidos profesionales de fútbol masculino y femenino.

Ahora, la ítalo-francesa, de 45 años, es una de las colegiadas más reputadas en el "Viejo Continente". Pero su camino no fue fácil, ya que tuvo que lidiar con varios episodios que marcaron el comienzo de su carrera.

"Me pidieron moderar mi imagen"

Nicolosi ha criticado abiertamente situaciones sexistas que ha vivido en el fútbol. Incluso, en una entrevista reciente, reveló que le recomendaron "moderar su imagen" durante los partidos, ya que "llamaba demasiado la atención".

En una netrevista con Quotidiano Sportivo, la profesional detalló que "todos mis superiores me decían: tienes que ser menos visible, llamas demasiado la atención".

"En Francia, un año no pude ascender de la Serie C a la Serie B por ser demasiado atractiva. Estuve a punto de rendirme. Los errores técnicos o las pruebas atléticas fallidas son una cosa. Pero que me frenen diciéndome "eres llamativa" es un gran problema", agregó.

Nicolosi tiene varios logros importantes en su carrera: dirigió partidos en los JJ.OO. de 2016 y 2020. Además, fue la primera mujer en arbitrar una final de la Copa del Mundo Femenina, en Francia 2019. "Me fui de Italia a los 20 años porque me di cuenta de que no querían árbitras. Te dejaban llegar a cierto nivel, el regional, y luego te ponían trabas en todos los sentidos", afirmó.

"No sueño con comprometerme con un futbolista"

"Estaba arbitrando en la liga Eccellenza para la Lazio y al final del partido me atrincheré en el vestuario. Los entrenadores y directores técnicos de un equipo me gritaban: "¡Te vamos a matar, sal!". Llamé a la policía, que me escoltó fuera. Lo recuerdo como si fuera ayer", recordó.

Por otro lado, Nicolosi admitió que sufrió acoso por parte de algunos futbolistas. "Prefiero no hablar de ello. Nunca cedí, por eso me llevó tanto tiempo forjar una carrera... Pasó, pero nunca cedí. No soy de las que sueñan con comprometerse con un futbolista".

Tras una reconocida trayectoria en Europa se ha convertido en un gran fichaje de Gerard Piqué.