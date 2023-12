Polémica por el nuevo equipo del técnico catalán que exigió no trabajar con Jorge Vilda por "machista"

El entrenador Lluís Cortés ha firmado como nuevo seleccionador de Arabia Saudí hasta 2027, donde también tendrá un papel clave en el desarrollo del fútbol femenino. El español, que consiguió el triplete con el FC Barcelona femenino y que ha dirigido al combinado ucraniano, ya tiene nuevo proyecto tras rechazar hace unos meses la oferta de Marruecos.

Con los emolumentos que percibirá, según adelanta el diario As, el que fuera entrenador del Barça se convertirá en el mejor pagado del fútbol femenino, superando a Jorge Vilda, quien firmó con Marruecos por unos 200.000 euros anuales.

Además, estará acompañado por gente de su confianza en el staff y le han firmado con la intención de conseguir buenos logros de cara al Mundial de 2027. Arabia Saudí configuró su combinado femenino en 2021 y jugó sus primeros partidos oficiales en 2022, por lo que le espera un arduo trabajo por delante. En el horizonte, la posibilidad de celebrar allí el Mundial femenino de 2035

Pero su nombramiento no ha estado exento de polémica. Cabe recordar que Cortés fue protagonista al conocerse el pasado 12 de octubre el fichaje del exseleccionador Jorge Vilda como nuevo técnico de Marruecos. El catalán aseguró que lo tenía todo atado -incluso un acuerdo económico- para entrenar al combinado marroquí pero la imposición de Vilda como parte del organigrama le hizo renunciar "por principios". El hasta este verano seleccionador de Ucrania no estaba dispuesto a trabajar con él tras las denuncias de coacciones a Jenni Hermoso.

¿Una cuestión de principios?

El ex entrenador del FC Barcelona femenino, con el que consiguió ganar un triplete histórico, fue sondeado por la federación marroquí y las conversaciones estaban muy avanzadas pero finalmente rechazó el puesto. El motivo fue la imposición por parte del presidente del nombre de Jorge Vilda. Desde Marruecos le comunicaron que Vilda tenía que formar parte del organigrama del proyecto, algo a lo que Cortés se negó. Este motivo llevó a la Federación a optar por Jorge Vilda como técnico de su combinado femenino. No hay que olvidad que España y Marruecos van de la mano al Mundial 2030.

Llegó a redactar su contrato como técnico y como responsable sub-23 del combinado marroquí, pero en esas conversaciones a Cortés le dijeron que Vilda tenía que estar en el proyecto, que era una imposición del presidente de la federación de Marruecos y se encendieron todas las alarmas. Cortes no aceptó. "Por principios" el técnico de Balaguer no estaba dispuesto a trabajar codo a codo con quien ha sido acusado de coacciones a Jenni Hermoso para que salvara la cabeza de Luis Rubiales tras el inadecuado "pico" en la entrega de medallas de la final del Mundial.

"No tengo nada personal en contra de él, pero sí que hay personas implicadas que son amigas mías y yo no podía entrar juntos a trabajar en el mismo momento e ir de la mano de una persona que está en esta situación jurídica", afirmó el técnico en una entrevista en el ‘Què T’hi Jugues’ de la Cadena SER .

"Voy a Marruecos, tengo el contrato y querían que firmara. Necesitaba dos días para hablar con la familia y valorarlo todo bien. Lo que va a cambiar un poco todo es que el mismo miércoles en la última reunión antes de ir al aeropuerto me comentan que tenían en mente incorporar a la Federación la figura como director deportivo a Jorge Vilda", ha recordado. Es en ese momento, tras lo sucedido con el 'caso Rubiales' y la posterior polémica de 'las 15', la idea de Lluís Cortés empieza a cambiar.

"Me dicen lo de Vilda, ya me habían enseñado las instalaciones que tienen... y en aquel momento les hacemos saber si son conocedores de que Jorge Vilda está imputado por presuntas coacciones a jugadoras que también son amigas mías y decidí volver a España con mi representante y el viernes es cuando les digo que yo firmo el contrato si quieren. Tenía el contrato para firmar, pero sin garantía por escrito de que Vilda estaría en el organigrama de la Federación", ha explicado Cortés.

"Al final es un tema de principios, de valores, de justicia. No iba a aceptar", sentencia antes de dar por finalizada la entrevista.

Ahora, su fichaje por Arabia Saudí ha generado cierta polémica en redes sociales por parte de aquellos que señalan la "hipocresía" del catalán. "Lluís Cortés no puede trabajar con Jorge Vilda ni con Rubiales por sus opiniones machistas pero si puede ser el nuevo seleccionador de Arabia Saudí. No es coherente pero la pasta que debe ganar seguramente lo compensa", "No puede trabajar con Vilda pero si en Arabia Saudí donde las mujeres son ciudadanas de segunda... ¿Valors?" o "Pero después no va con Marruecos por Vilda…. El único problema era no ser el jefe…" son algunos de los comentarios que pueden leerse en "X".

El debate está servido.