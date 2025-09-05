Un portero de 13 años, sancionado sin jugar durante un año tras ser agredido por el padre de un jugador del equipo rival

El fútbol italiano se encuentra consternado por la sanción ejemplar impuesta a un portero de 13 años, quien fue agredido brutalmente por el padre de un jugador rival. El Juez Deportivo de la categoría ha decidido castigar con un año sin jugar al joven guardameta del Volpiano por haber iniciado la pelea que desencadenó los violentos incidentes al final de un partido sub-14 en Turín.

El vídeo que lo cambió todo

La sanción se basó en las imágenes de un vídeo que circuló por redes sociales, donde se ve claramente cómo el portero inicia una tangana y agrede a un jugador del Carmagnola tendido en el suelo. Es en ese momento cuando un hombre de 40 años, padre del jugador agredido, salta al campo y propina un puñetazo al joven guardameta, a quien además lesiona el tobillo y el pómulo. El juez deportivo justificó la dura sanción argumentando que "la violencia es condenable donde quiera que se produzca y, sobre todo, entre menores".

El mismo organismo impuso una pena idéntica de un año al jugador rival implicado en la pelea, y seis meses de inhabilitación a un directivo del Volpiano que se enzarzó con el padre agresor. La decisión provocó que la Federación Italiana de Fútbol retirara la invitación que el portero tenía para entrenar con la selección, una invitación que previamente le habían ofrecido leyendas como Buffon, Zoff y Donnarumma como muestra de apoyo tras conocerse inicialmente la agresión.