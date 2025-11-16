Una promesa del City deja el fútbol para ir a la universidad: no disfrutaba entrenando con Guardiola

El técnico del Manchester City Pep Guardiola, sufrió un duro golpe cuando el prometedor adolescente Han Willhoft-King optó por estudiar derecho en la Universidad de Oxford en lugar de luchar por un puesto en el primer equipo.

El centrocampista defensivo entrenaba regularmente con el primer equipo tras haber brillado con el equipo sub-21 de los Sky Blues después de su salida del Tottenham.

Pero Willhoft-King superó con creces la prueba nacional de aptitud jurídica tras solicitar plaza en universidades y le ofrecieron una plaza en Oxford en enero.

Adiós al fútbol a los 19 años

A pesar de haber compartido entrenamientos con figuras como Erling Haaland y el ex favorito de la afición Kevin De Bruyne , el ex internacional sub-16 de Inglaterra optó por abandonar el terreno de juego.

“No lo estaba disfrutando. No sé qué era, quizá el ambiente. Además, me aburro con frecuencia. Entrenabas, volvías a casa y realmente no hacías nada", declara Willhoft-King en una entrevista a The Guardian

El exjugador estrella del Manchester City ha hablado abiertamente sobre su experiencia en el club tras cambiar el fútbol por la educación superior con tan solo 19 años. Willhoft-King, que representó a Inglaterra en la categoría sub-16, se unió al City tras abandonar la academia del Tottenham en 2024, pero ahora está cursando la carrera en derecho.

Durante su etapa en las filas del City, el joven entrenó con el primer equipo de Pep Guardiola en más de una ocasión. Sin embargo, pronto llegó a la conclusión de que eso no era no era lo suyo.

"Más que emocionarme, me aburría"

«De Bruyne, Haaland… son los mejores jugadores del mundo . Pero también te das cuenta de que son personas normales. Se llevan bien, se corrigen entre ellos cuando cometen errores. Y ver a Pep… es tan, tan expresivo. La energía que transmite, los gestos con las manos, cómo alza la voz… Es realmente impresionante pero la verdad es que más que emocionarme me aburría».

"Entonces… no quiero decir desilusionado, pero te das cuenta de que… bueno, entrenar con el primer equipo se convirtió en algo que, curiosamente, a nadie le ilusionaba. Porque solo presionábamos. Corríamos tras el balón como perros durante media hora, 60 minutos. No es una experiencia muy agradable, sobre todo cuando intentas presionar a De Bruyne, a Gündoğan o a Foden. No puedes acercarte a ellos, así que las ganas de no hacerlo superan la admiración que sentías por sus estrellas. No lo disfrutaba en absoluto".

Willhoft-King se unió al Tottenham a la edad de seis años, después de jugar junto al dúo del Arsenal, Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri, en las categorías inferiores.

Pero luego rechazó ofertas de contrato de los Spurs y aceptó un puesto en UCLA para comenzar en enero de 2025.

Willhoft-King también firmó un contrato de seis meses con el FC Cincinnati 2 en la MLS Next Pro, pero cambió de opinión cuando el gigante de la Premier League, el Manchester City, le hizo su propia oferta.

Ahora, emprende otro camino. "Puede resultar pretencioso pero necesitaba algo más a nivel intelectual y eso no lo da el fútbol", sentencia.