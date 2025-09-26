El PSG pierde a Marquinhos para el duelo frente al Barça

Quedan ya pocos días para la siguiente jornada de Champions, y se ve venir un duelo entre el Barça y el PSG en el horizonte. Y, en ese sentido, hoy se ha conocido una noticia importante, porque una de las principales piezas de Luis Enrique no podrá estar en el campo.

Marquinhos, el capitán del Paris Saint-Germain, será baja durante varias semanas por una lesión en el cuádriceps izquierdo y no podrá, por tanto, estar en Montjuic el próximo miércoles.

Así lo informó el club parisino este viernes en su último parte médico, en el que también indicó que João Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Marquinhos, de 31 años, no se entrenó este viernes con el resto de la plantilla y deberá "permanecer en tratamiento durante las próximas semanas".

De acuerdo a esas informaciones, el defensa brasileño se perderá, para empezar, el partido de Liga que enfrentará al PSG y al Auxerre este sábado y tampoco podrá estar presente en la siguiente gran cita del club parisino, la visita a Barcelona del martes.