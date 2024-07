El que faltaba: Monedero tira de una surrealista historia con un vigilante para seguir politizando la selección

La Selección Española se proclamó el pasado domingo campeona de la Eurocopa tras imponerse a Inglaterra y ha desatado la locura especialmente por dos de sus estrellas. Nico Williams y Lamine Yamal se han convertido, por méritos propios en la pareja de oro de esta Eurocopa. Los jóvenes tienen impactados a medio mundo con su mezcla de juventud, desparpajo e inocencia. Pero además se han convertido en una arma política de la izquierda para sus fines políticos.

Irene Montero, Pablo Iglesias, Pablo Echenique e incluso miembros del PSOE han centrado sus mensajes no en los méritos de España sino en la condición de inmigrantes de los padres de ambos jugadores para atacar a la derecha politizando la selección española hasta límites indignantes. Y ahora es Juan Carlos Monedero el que decide sumarse a la fiesta. El ex dirigente de Podemos ha aprovechado un incidente que vivió en el AVE para volver a acusar a media España de racista utilizando de nuevo a los dos jóvenes talentos.

«Hoy he tenido un muy desagradable incidente en el AVE de Barcelona a Madrid de las 18:40 con un guarda de Prosegur que estaba en el control de equipaje, al que le acompañaba otra persona en prácticas», ha comenzado relatando en redes sociales.

«He saludado amablemente al pasar y ante una respuesta desabrida he añadido que estábamos contentos por lo menos porque había ganado la selección» y según Monedero el guarda de Prosegur le respondió que "estaréis contentos vosotros’. "También ha mencionado a Pedro Sánchez. Entonces, el tipo en prácticas ha dicho que no había ganado la selección porque solo había nueve españoles», continúa detallando el ex político morado.

"O le paramos los pies.."

"Se ha crecido y ha empezado a insultar a Yamal y Nico Williams diciendo que no son españoles: “si son negros no son españoles. ¿O qué?”, me dicho como si estuviera en una discoteca. Cuando le he reprendido y le he dicho que no le toleraba ese desprecio siendo guardas de seguridad, el que estaba sentado se ha puesto como loco y ha empezado a gritar y a insultar. El guarda de Prosegur ha empezado a golpear la silla donde estaba sentado hasta romper el brazo del asiento. Ambos han seguido insultando esperando que me iba asustar. Por fortuna, los demás compañeros de Prosegur han sido profesionales. El responsable, Navarro, ha tomado nota de la identidad de los dos tipos, me ha invitado amablemente a poner la denuncia y él y otros compañeros han aceptado que el comportamiento de sus compañeros era intolerable" ha seguido denunciando aunque sin aportar prueba alguna de su relato.

Curiosamente, el político asegura que fue a la comisaría de Sants a presentar una denuncia pero que estaba cerrada.

Y para redondear su historia el profesor Monedero ha echado mano del manido discurso de los nostálgicos del Franquismo: "Creo que nadie, pero menos quien está en una función pública de vigilancia y en unas instituciones del Estado puede tener comportamientos racistas ni agredir a un viajero por cuestiones ideológicas. Si a esos guardas de seguridad le caemos mal la gente de izquierdas, se cambia de trabajo o se aguanta. Qué gente con funciones de seguridad hagan esto es intolerable. Porque demostraban una total impunidad. Haré la correspondiente denuncia. O paramos los pies a los nostálgicos del pasado o perdemos nuestra democracia", concluye.

"Próximamente en los mejores cines..."

Como era de esperar los comentarios y mofas al político no se han hecho esperar. "Es verdad, yo estaba ahí. En cuanto te has ido el vigilante se ha puesto un traje de flamenca y se ha marcado una sevillana, luego ha llegado Echenique que andaba muy contento porque lo habían convocado para la selección", "Próximamente en los mejores cines" o "Que lindo cuento. ¿No tendrás ahora uno de piratas?", son algunos de loa más de 2.000 comentarios a la publicación.