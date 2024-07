Echenique usa a Mbappé para atacar a Carvajal y se hace un lío. "¿Te hacemos un croquis?"

El ex diputado de Podemos Pablo Echenique se ha metido en más de un charco en esta Eurocopa por la utilización política de los jóvenes talentos internacionales de la selección Nico Williams y Lamine Yamal. Ni siquiera tras la conquista de la cuarta Eurocopa se dignó a felicitar a España y volvió a tirar de tópico.

"Un chaval vasco y otro catalán..."

"Si, después de que un chaval vasco y otro catalán, hijos de migrantes, nos hayan hecho ganar la Eurocopa, el PSOE no acepta regularizar a los vecinos y vecinas llegados de fuera con la ILP que hay en trámite en el Congreso, si no acepta prohibir las devoluciones en caliente contrarias al derecho internacional, si no abandona el pacto migratorio europeo firmado por la extrema derecha, si no investiga el asesinato de decenas de personas en la valla de Melilla, si no prohíbe las detenciones policiales con sesgo racial, si no reforma la ley de extranjería no solamente para establecer un reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas sino para arrancar por completo de nuestro derecho el racismo institucional, si no ponen todos los medios humanos y materiales para que los trámites de extranjería dejen de ejercer violencia administrativa contra las personas que los tienen que sufrir, si lo único que hacen es ponerse la chapita progre multicolor de la diversidad y la tolerancia, cuando está en su mano escribir en el BOE que todas las personas tienen derechos humanos, civiles y económicos, independientemente de su lugar de procedencia, si por enésima vez se quedan cobardemente en las palabras sin pasar con valentía a los hechos, habrá que volver a decir que son unos hipócritas", escribió en su perfil de Twitter provocando una oleada de críticas.

Pero la polémica no quedaría ahí. Echenique quiso aprovechar el revuelo provocado por el saludo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez para lanzar un ataque al lateral del Real Madrid. Lo hizo usando a Kylian Mbappé y su comentario hizo estallar a los usuarios que no dudaron en señalarle un error de bulto.

"A ver. Que, cuando Mbappé dijo que no había que votar a los nazis en Francia, Carvajal dijo que él prefería no meterse en política. Tampoco me parece que haga falta dibujar un croquis", se puede leer en el mensaje del ex diputado morado que ya lleva más de 900 comentarios.

Y es que mientras muchos mostraban una vez más el hartazgo por la obsesión de la izquierda por embarrar el futbol, otros tantos recordaban a Echenique que quien se pronunció con tales palabras tras el llamamiento de Kylian Mbappe a no votar a la ultraderecha no fue el lateral madridista sino el guardameta Unai Simón. "Fue Unai Simón el que dijo que no había que meterse en política. ¿Tú sigues a la selección?", "Echenique, tú no puedes criticar nada del saludo de Carvajal porque tú no saludaste a la princesa de Asturias y pasaste de largo", "A ver, que para decir sandeces mejor te quedabas calladito. ¿Te hacemos un croquis?" o "No paráis de buscar excusas para incitar al odio", son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

Un gesto que lo delata

Tampoco olvidaron las redes su actitud con la Princesa de Asturias en 2020 durante el acto de apertura de las Cortes en el Congreso de los Diputados. En la ceremonia estuvieron presente el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas. Durante el acto, los reyes y sus hijas se colocaron para realizar el tradicional besamanos. Cuando le llegó el turno al entonces diputado de Unidas Podemos, negó el saludo a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Según se puede apreciar en el vídeo, la heredera al trono de España, alargó la mano para saludar al diputado, sin embargo Echenique ni la miró.