El rapapolvo del Gobierno a Javier Tebas por el partido de Miami: "Así, no"

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha declarado que el "episodio" que se ha vivido con el partido Barcelona-Villarreal en Miami, finalmente cancelado, "demuestra que así no se hacen las cosas".

"Antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza -una decisión tan relevante que podría haber afectado, sin duda, a la integridad de la competición- era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes, de todos los clubes. Por supuesto, a los jugadores tenerlos en cuenta y a las aficiones", ha afirmado.

Rodríguez Uribes ha advertido que "para el futuro, si hay alguna idea en este sentido, hay que partir de esa necesidad de diálogo y de acuerdo. E inmediatamente de transparencia, transparencia absoluta. Y antes, como primera condición, que haya unas normas adecuadas para este tipo de iniciativas".

"Hoy por hoy, ni la Real Federación Española de Fútbol ni LaLiga las tienen", ha recordado el presidente del CSD, quien ha indicado que "es necesario elaborar unas normas que permitan este tipo de situaciones y hacerlo con el acuerdo y el consenso de todos" y ha insistido que desde la institución de dirige siempre van a preferir "traer eventos deportivos a España y no sacarlos".